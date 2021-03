Von Xaver Bitz

Die News zum Coronavirus

Hausärzte sollen in Deutschland ab 5. April impfen. Sie sollen unmittelbar nach Ostern in die Impfkampagne eingebunden werden. Zunächst stünden aber pro Praxis wöchentlich wohl nur 20 Dosen zur Verfügung, sagt Kanzlerin Merkel. Die Menge solle schnell erhöht werden. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag warnt sie, wegen der hohen Infektionszahlen müssten die Notbremse gezogen und Lockerungen zurückgenommen werden. Zum Artikel

RKI: Inzidenzwert liegt bundesweit bei 99,9. Das Robert-Koch-Institut meldet 16 033 Neuinfektionen und 207 neue Todesfälle. Mehrere Ärzteverbände fordern schärfere Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen wieder einzudämmen. Die Bundesregierung stuft Polen als Hochinzidenzgebiet ein. Für Großbritannien und Irland werden die Reisebeschränkungen deutlich gelockert. Zum Artikel

Italien beschließt neue Milliardenhilfen. Mit einem Paket in Höhe von 32 Milliarden Euro will die Draghi-Regierung stark geschwächte Wirtschaftszweige wie den Tourismus unterstützen. Außerdem sollen der Arbeitsmarkt stabilisiert und die Impfkampagne beschleunigt werden. Der britische Premier Johnson hat sich mit dem Astra-Zeneca-Vakzin impfen lassen. In Europa sind einer Erhebung zufolge mehr als eine Million Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Zum Artikel

Wann sprang Sars-CoV-2 auf den Menschen? Ein Computermodell legt nahe: Das Virus könnte sich Monate früher ausgebreitet haben als bislang angenommen. Das zeigt, wie wichtig ein Überwachungssystem wäre, das gefährliche Viren früh erkennt. Zum Artikel

Grünes Wahlprogramm: Im Zweifel für den starken Staat. Die Parteispitze der Grünen legt ihren Entwurf für ein Bundestagswahlprogramm vor. Es ist ein Balanceakt zwischen Aufbruchstimmung und Pragmatismus. Zum Artikel

Katholische Bischöfe stellen sich gegen Segnungsverbot. Die römische Glaubenskongregation hatte am Montag die Segnung homosexueller Paare in Deutschland verboten. Jetzt formiert sich Widerstand an der Spitze der katholischen Kirchenhierarchie. Zum Artikel

EXKLUSIV Autoindustrie: Umweltverbände fordern Verbrenner-Aus 2030. Politik und Autobranche diskutieren über ein Enddatum für Diesel und Benziner. Umweltverbände fordern von den Chefs deutscher Hersteller, in zehn Jahren keine Diesel und Benziner mehr zu verkaufen. Zum Artikel

CDU-Kreischef entschuldigt sich in Leserbrief-Posse. Er wollte die Kampfkandidatur zwischen Friedrich Merz und dem amtierenden Bundestagsabgeordneten aus den Leserbrief-Spalten einer Lokalzeitung verbannen. Das Blatt macht das publik - und es gibt ein großes Echo. Zum Artikel

Vulkan Fagradalsfjall auf Island ausgebrochen. Das Naturschauspiel spielt sich nur 30 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Reykjavik ab. Das Ausmaß des Ausbruchs wird noch untersucht. Aber die Isländer scheinen diesmal glimpflich davonzukommen. Zum Artikel

Türkei tritt aus Schutz-Abkommen für Frauen aus. Allein im vergangenen Jahr wurden mindestens 300 Frauen in der Türkei von Männern ermordet. Frauenorganisationen protestieren. Zum Artikel

Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2021 gewählt. Die Basisdemokratie ist auch im Vogelwahlwesen angekommen: Zum ersten Mal wählten nicht Experten, sondern die Bevölkerung. Dem Naturschutzbund Deutschland zufolge machten 455 000 Menschen bei der Wahl mit. Das Rotkehlchen war schon 1992 Vogel des Jahres. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Leipzig besiegt Bielefeld mit 1:0

Onni muss man haben. Finnland ist mal wieder zum glücklichsten Land gewählt worden. Das liegt eindeutig an der finnischen Sprache. Zum Artikel