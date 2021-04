Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Impfpriorisierung soll spätestens im Juni aufgehoben werden. Das heiße nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden könne, sagt Kanzlerin Merkel mit Blick auf den Juni, aber es könne sich dann jeder um einen Impftermin bemühen. Zur Frage von Lockerungen für Immunisierte gibt es beim Impfgipfel mit den Ministerpräsidenten noch keine Einigung. Dazu soll es eine Verordnung geben, die von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden soll. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Das Robert-Koch-Institut registriert in 24 Stunden 10 976 Neuinfektionen und 344 Todesfälle. Der Inzidenzwert fällt von 169,3 auf 167,6. Zum Artikel

Israel untersucht Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Biontech-Impfung. In dem Land sind einem Bericht zufolge mehrere Dutzend Menschen nach der Impfung mit dem Biontech-Vakzin an einer Myokarditis erkrankt. Das Gesundheitsministerium prüft, ob ein direkter Zusammenhang vorliegt. Betroffen waren vor allem junge Männer. Zum Artikel

"Zynismus ist wenig motivierend". Notfallmedizinerin Carola Holzner hat unter dem Motto "Alle mal ne Schicht machen" eine Gegenkampagne zur Corona-Protestaktion aus der Schauspielbranche #allesdichtmachen gestartet. Sie findet: Kritik an der Politik muss sein dürfen - aber doch bitte nicht auf diese Art. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Was wichtig ist

Von der Leyen fühlte sich "verletzt und allein gelassen". Im EU-Parlament vergleicht die Kommissionschefin den "Sofagate"-Vorfall in der Türkei mit Erfahrungen, die viele Frauen täglich machen. Ratspräsident Michel muss sich aus dem Parlament scharfe Kritik anhören. Eine Abgeordnete spricht von "Manspreading auf höchster Ebene". Er hatte sich bei einem Besuch in Ankara auf einen Sessel neben Präsident Erdoğan gesetzt, während von der Leyen auf ein Sofa platziert wurde. Zum Artikel

Kritik an Ehrung für Kardinal Marx. Der Münchner Erzbischof soll den Verdienstorden der Bundesrepublik erhalten. Marx habe sich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz von 2014 bis 2020 besonders für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft engagiert. Der Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln protestiert: Auch Marx sei Missbrauchsvorwürfen nicht nachgegangen. Zum Artikel

Wut und Vorwürfe nach tödlichem Angriff auf Polizistin in Frankreich. Frankreichs Rechte ziehen nach dem Attentat durch einen mutmaßlichen Islamisten eine Verbindung zwischen Terrorismus und Einwanderung. Vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr verstärken Teile der Opposition ihre Angriffe auf die Migrationspolitik von Staatschef Macron. Zum Artikel

Rassistischer Angriff auf Jugendlichen in Tram. Ein 40-Jähriger beleidigt einen 17 Jahre alten Syrer in einer Straßenbahn rassistisch, bespuckt ihn und tritt ihn gegen den Kopf. Der Täter wird durch Zeugenaussagen und Handyvideos schnell identifiziert und dann festgenommen. Zum Artikel

Datenschutz: Beschwerde gegen Apple. IPhone- und iPad-Kunden sowie die Nutzer von Apple-TV müssen künftig einwilligen, wenn andere Apps ihre Daten sammeln wollen. Bislang musste der, der das nicht wollte, aktiv widersprechen. Die Medien- und Werbewirtschaft schaltet jetzt das Bundeskartellamt ein: Ihr geht der Datenschutz beim neuen iOS-Betriebssystem zu weit. Zum Artikel

EXKLUSIV EnBW-Chef wehrt sich gegen Vorwurf unfairen Wettbewerbs an Ladesäulen für Elektroautos. Frank Mastiaux weist für Energie Baden-Württemberg "klar zurück, dass wir den Zugang zu Ladesäulen für bestimmte Marktteilnehmer durch zu hohe Preise verwehren." Beim Bundeskartellamt läuft eine entsprechende Untersuchung. Der Vorstandschef kündigt zudem an, Deutschlands drittgrößter Stromkonzern baue am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen den weltweit größten Schnellladepark für Elektroautos. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Höhlenmenschenaffen. In Frankreich stecken Wissenschaftler Menschen 40 Tage lang in eine Höhle, um herauszufinden, wie das ihr Zeitgefühl beeinflusst. Aber hey, wäre das nicht einfacher gegangen? Zum Artikel