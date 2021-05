Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Eine erste Impfung für alle Willigen bis zum Juni. Nach aktuellen Modellrechnungen könnten in Deutschland schon viel früher alle Erwachsenen eine Corona-Impfung bekommen als von der Bundesregierung angekündigt. So könnten im Verlauf des Sommers weitgehende Lockerungen möglich werden, wie andere Länder gezeigt haben. Experten warnen allerdings, dass dann die Impfbereitschaft wieder sinken dürfte, was im Herbst eine neue Corona-Welle nach sich ziehen könnte. Die Einzelheiten von Markus Hametner, Christina Kunkel und Sören Müller-Hansen (SZ Plus)

Wie der Staat Unternehmen hilft. Bei coronabedingten Umsatzausfällen erhalten Firmen und Soloselbständige Zuschüsse. Aber wer bekommt wie viel und wer muss den Antrag einreichen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Mehr dazu von Stefan Weber

Tausende tanzen auf Party in Liverpool. Die beiden Rave-Partys sind Teil eines Großprojekts der britischen Regierung. Nach Monaten des harten Lockdowns sollen mehrere Events ohne Masken und Abstand stattfinden. Vorher und nachher werden die Besucher getestet. Forscher beobachten die Veranstaltungen, um Daten zu sammeln. Die Details von Michael Neudecker

Was wichtig ist

EXKLUSIV Betrug mit Plastikflaschen. Auf vielen Plastikflaschen wird angegeben, zu wie viel Prozent sie aus recyceltem "Altplastik" bestehen. Der Umweltaskpekt ist für viele Käufer ausschlaggebend. Doch häufig werden Verbraucher getäuscht. Denn es ist unmöglich nachzuweisen, ob die Flaschen aus Altplastik hergestellt sind und woher dieses stammt. Mehr dazu von Michael Kläsgen

EXKLUSIV Handelsvertrag der EU mit Südamerika steht auf der Kippe. Die EU-Kommission will das umstrittene Abkommen durch Zusatzvereinbarungen zum Klimaschutz retten. In einem Gutachten, das an diesem Montag präsentiert wird und der SZ vorliegt, warnen Juristen aber davor. Sie fordern Neuverhandlungen. Die schließt der zuständige Kommissions-Vizepräsident Dombrovskis bisher aus. Die Einzelheiten von Björn Finke

"Auch Lastwagen und Busse sind sexy." Karin Rådström ist neue Chefin der Lastwagen-Marke Mercedes-Benz. Im Interview spricht die Ingenieurin über Frauen in der Autoindustrie, einen Job-Wechsel in Corona-Zeiten und den Reiz von 30-Tonnern. Von Max Hägler und Christina Kunkel (SZ Plus)

Warum so unklar ist, wie es im DFB weitergeht. Zwar haben die Regional- und Landesverbände Präsidenten Keller und Generalsekretär Curtius des Deutschen Fußball-Bundes ihr Vertrauen entzogen. Maßgeblich dürften aber die Machtverhältnisse im Vorstand sein, in dem auch die Vertreter der Profiligen sitzen. Und hier ist die Konstellation zwischen den verfeindeten Lagern extrem eng. Mehr dazu von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Fans stürmen Stadion - Spiel in Manchester abgesagt. Vor dem Duell mit Liverpool verschaffen sich hunderte Anhänger von Manchester United Zugang zum Innenraum des Stadions. Der Protest richtete sich gegen die Super League und die Besitzerfamilie um Klubboss Joel Glazer. Die Partie hätte die englische Meisterschaft zugunsten von Manchester City entscheiden können. Zur Meldung

Hamilton gewinnt Rennen in Portimao. Im dritten Formel-1-Rennen der Saison lässt der Mercedes-Fahrer seinen WM-Rivalen Verstappen hinter sich. Der deutsche Pilot Vettel fährt fehlerfrei, Mick Schumacher wird Drittletzter. Die Einzelheiten von Philipp Schneider

Bester Dinge

Fingerzeig der Geschichte. Nach Jahrhunderten der Trennung hat der römische Kaiser Konstantin seinen Lieblingsfinger wieder. Von Violetta Simon