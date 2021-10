SZ am Morgen

Die Kongresshalle La Nuvola "Die Wolke" bereitet sich auf den G20-Gipfel in Rom vor.

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

G-20-Gipfel in Rom beginnt. Klimaschutz, Pandemiebekämpfung und etwas mehr Steuergerechtigkeit für die Welt: Worüber die Anführer der größten Wirtschaftsnationen reden, wenn sie sich nun nach zwei Jahren erstmals wieder persönlich treffen. Zum Artikel

Biden und Macron demonstrieren nach U-Boot-Affäre Harmonie. Der US-Präsident entschuldigt sich zwar nicht ausdrücklich bei seinem französischen Kollegen, jedoch sei die Art und Weise, wie er ein neues Sicherheitsbündnis mit Australien eingefädelt habe, "tollpatschig" gewesen. Er sei davon ausgegangen, dass die Franzosen schon längst informiert gewesen seien, dass dadurch ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft nicht zustande komme. Für Macron ist das Treffen mit Biden auch mit Blick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich wichtig. Zum Artikel

Inseraten-Affäre in Österreich: Meinungsforscherin Beinschab beantragt Kronzeugen-Status. Die Demoskopin wird von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, eine zentrale Rolle bei der Erstellung von geschönten Umfragen zum Vorteil der ÖVP gespielt zu haben, die dann in ausgewählten Medien platziert worden seien. Dafür sollen Steuergelder veruntreut worden sein. Offenbar hatte Beinschab am Tag ihrer Festnahme ihre Anwältin kontaktiert, die ihr erst einmal riet, nicht auszusagen. Später änderte sie offenbar ihre Meinung. Zum Artikel

Bundesliga: Hoffenheim besiegt Hertha mit 2:0. Kramaric und Rudy treffen für die Heimmannschaft. Die Gäste sind ziemlich wehrlos und Kapitän Boyata muss nach einer roten Karte vom Platz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Kritik an Spahn-Aussage zu möglicher Booster-Impfung für alle. Ärztevertreter verweisen darauf, dass die Ständige Impfkommission Drittimpfungen nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen empfehle. Das Robert-Koch-Institut registriert 21 543 Neuinfektionen und eine erneut gestiegene Inzidenz von 145,1. In den USA bekommt der Biontech-Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren eine Notfallzulassung. Weitere Meldungen zum Coronavirus

Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Laut dem neuesten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts wurden seit Beginn der Impfkampagne fast 118 000 Impfdurchbrüche registriert - also Infektionen mitsamt Corona-Symptomen trotz vollständiger Impfung. Dennoch schützt die Impfung: Betroffene werden nicht so schwer krank und geben das Virus auch nicht so leicht weiter wie Ungeimpfte. Zum Artikel

Nach der Bundestagswahl

CDU-Politiker wollen Basisvotum bei Wahl des neuen Parteichefs. Röttgen und Linnemann sprechen sich für eine Mitgliederbefragung bei der Auswahl des neuen CDU-Chefs aus. Am Samstag treffen sich die 326 CDU-Kreisvorsitzenden, um darüber zu beraten. Eine Entscheidung soll im Bundesvorstand am kommenden Montag getroffen werden. Aktuelle Nachrichten zur Bundestagswahl