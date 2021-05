Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Prozess gegen Franco A. beginnt. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft wollte der Offizier der Bundeswehr aus völkisch-nationalistischer, rechtsextremistischer Gesinnung heraus Vertreter des Staates töten. Die Straftaten wollte er dann einem von ihm selbst erschaffenen syrischen Flüchtling anhängen. Sein Motiv: Mit Terror die Bevölkerung gegen Migranten aufhetzen. Die Einzelheiten von Annette Ramelsberger (SZ Plus)

Hamas hält Waffenruhe in "ein bis zwei Tagen" für möglich. Ein hochrangiges Hamas-Mitglied fordert, dass Israel den ersten Schritt tun muss. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verlangt hingegen, dass zuerst der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen aufhören müsse. Zuvor hatten Israel und die Hamas Berichte über eine bevorstehende Waffenruhe zurückgewiesen. Israels Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag erneut Teile des weitläufigen Tunnelsystems der Hamas bombardiert. Weitere aktuelle Meldungen zum Nahostkonflikt

Warum Biden auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichtet. Die US-Regierung begründet ihre Entscheidung mit dem nationalen Sicherheitsinteresse. Die Pipeline-Gesellschaft zu sanktionieren, hätte nicht nur zu massiven Verwerfungen mit Moskau geführt, sondern auch den Konflikt mit Berlin auf die Spitze getrieben. Mehr dazu von Hubert Wetzel

EXKLUSIV Traton-Chef über neuen Personalvorstand Osterloh: "Er macht seine Arbeit ruhig und besonnen". Der frühere VW-Betriebsratschef Osterloh soll sich beim Lkw-Konzern Traton verstärkt um die Tochter MAN kümmern, sagt sein Chef Matthias Gründler. Bei dem Münchner Unternehmen sollen unter anderem 3500 Arbeitsplätze in Deutschland gestrichen und das Werk im österreichischen Steyr mit 2300 Beschäftigten geschlossen werden. Zum Interview von Thomas Fromm (SZ Plus)

Sami Khedira beendet Karriere nach der Saison. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC und Weltmeister von 2014 kündigt das Ende seiner Zeit als Fußballer an. Es sei ein "harter, aber der einzig richtige Schritt", sagt der 34-Jährige. Zur Meldung

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Ohne Plan zur dritten Impfung. Der Corona-Impfschutz muss voraussichtlich im kommenden Jahr aufgefrischt werden. Doch bisher gibt es im Gesundheitsministerium dazu keine Vorbereitungen. Unklar ist noch, ob die Impfzentren dauerhaft aufrechterhalten werden sollen oder, ob die Arztpraxen eine Auffrischungsimpfung alleine stemmen sollen. Auch zur künftigen Terminvergabe gibt es keine Aussage. Es droht erneut Chaos. Die Einzelheiten von Hanno Charisius und Angelika Slavik (SZ Plus)

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 68. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12 298 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind gut 5 100 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 237 neue Todesfälle verzeichnet. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Corona-Impfungen in Bayern: Wann bin ich an der Reihe? Von diesem Donnerstag an gilt bei den Hausärzten in Bayern keine Impfpriorisierung mehr. In das Warten auf die Corona-Impfung mischen sich viele Unklarheiten und auch Sorgen. Denn für Erst-Immunisierungen ist der Impfstoff gerade knapp geworden. Antworten auf ein paar drängende Fragen. Mehr dazu von Ekaterina Kel

Nur drei Prozent der Menschen in Lateinamerika voll geimpft. In Lateinamerika und der Karibik gibt es nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) "eklatante Lücken" beim Zugang zu Coronavirus-Impfstoffen. Paho ruft dazu auf, bei essentiellen Medizinprodukten die übermäßige Abhängigkeit von Importen zu beenden und verstärkt auf eine Herstellung am Ort zu setzen. Weitere Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Bester Dinge

Heiliger Hermann! Erst löscht Lena Meyer-Landrut ihre Einträge auf Instagram, dann veröffentlicht sie ein Video: Wie uns Papst Franziskus hilft, die Sängerin besser zu verstehen. Von Martin Zips