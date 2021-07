Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Von der Leyen fordert andere Nationen zu mehr Klimaschutz auf. Die Europäische Union sei der erste Kontinent gewesen, der sich zur Klimaneutralität bis 2050 bekannt hat - zu diesem Zeitpunkt also nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen will als anderswo kompensiert werden können. "Jetzt sind wir die ersten, die konkrete Vorschläge machen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Wir fordern andere Nationen auf, dasselbe zu tun", sagt die EU-Kommissionspräsidentin - und mahnt zugleich: "Energie und Transport müssen für alle erschwinglich bleiben." Interview von Karoline Meta Beisel (SZ Plus)

EXKLUSIV CSU bringt sich für Laschet-Besuch in Stellung. Den Kanzlerkandidaten der Union dürften bei seinem Besuch der CSU-Klausur in Seeon vor allem Diskussionen über die Steuerpolitik erwarten, nachdem er Steuersenkungen am Wochenende im ARD Sommerinterview eine Absage erteilt hatte. Bereits im Vorfeld des Besuchs macht CSU-Chef Söder seinen Standpunkt gegenüber der SZ deutlich: "Steuersenkungen sind das Herzstück unserer Steuerpolitik. Im gemeinsamen Wahlprogramm findet sich das eindeutig wieder." Mehr dazu von Cerstin Gemmelin und Andreas Glas

VW setzt auf autonomes Fahren. Auf der Basis von Software sei der Übergang "zu deutlich sichereren, intelligenteren und schließlich autonomen Fahrzeugen" möglich, sagt Konzernchef Herbert Diess. Bis 2030 sollen sämtliche Fahrzeuge aller Konzernmarken auf den meisten Autobahnen der Welt idealerweise weitgehend allein fahren. Die Einzelheiten von Max Hägler

Inflation steigt in den USA stark. Um mehr als fünf Prozent sind die Preise in den USA im Juni gestiegen, so stark wie seit der Finanzkrise nicht. Die Zahlen dürften auch in der US-Regierung, im Kongress und vor allem in der Notenbank Fed aufmerksam registriert werden und den Disput zwischen Inflationsmahnern und jenen, die zur Gelassenheit raten, weiter befeuern. Die Details von Claus Hulverscheidt

Jérôme Boateng muss vor Gericht. Der frühere FC-Bayern-Spieler ist angeklagt, seine Ex-Freundin mit einem gläsernen Gegenstand beworfen zu haben. Der Verteidiger des Fußballers sagt, sein Mandant bestreite die Vorwürfe "vehement und energisch". Der wohl eintägige Prozess ist für den 9. September angesetzt. Die Einzelheiten von Patrick Bauer, Lena Kampf und Jana Stegemann

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Spanien: Inzidenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt bei mehr als 1000. Mehr als 44 000 Fälle an einem Tag: Besonders die Bevölkerung unter 30 Jahren steckt sich in Spanien mit dem Coronavirus an. Betroffen sind viele Urlaubsregionen. Nirgendwo sind die Zahlen derart schlimm wie in Katalonien. Weitere Meldungen zur Ausbreitung des Coronavirus weltweit

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 7,1. Damit nimmt der Wert seit mehr als einer Woche zu. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1548 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Noch vor einer Woche hatte der Wert bei 985 Ansteckungen gelegen. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Bester Dinge

Casting im Wohnzimmer. Eine Mutter aus Massachusetts filmt die Babysitterin ihrer Tochter heimlich beim Singen. Nun ist die 18-Jährige so etwas wie ein Internetstar. Von Veronika Wulf