Von Julia Hippert

Was wichtig ist

EU-Staaten wollen Russland gegenüber neue Härte zeigen. "Böswillige, rechtswidrige und disruptive Aktivität Russlands" soll künftig bestraft werden. Die Strafmaßnahmen sollen auch Wirtschaftssanktionen umfassen. Die Idee von Merkel und Macron, EU-Treffen mit Putin anzustreben, wird zurückgewiesen. Die Bundeskanzlerin bestätigt eine "kontroverse, aber sehr ehrliche Diskussion" mit Ministerpräsident Viktor Orbán über das neue ungarische Gesetz zur Beschränkung von Informationen über Homosexualität. Die Einzelheiten

EXKLUSIV Offener Brief gegen Seehofers Cybersicherheitsstrategie. Eine umstrittene Cybersicherheitsstrategie des Innenministeriums will Schwachstellen in IT-Systemen offenhalten. So könnten Sicherheitsbehörden Unterhaltungen in eigentlich sicheren Messenger-Diensten mitlesen. Kritiker befürchten, dass so auch böswillige Angreifer und ausländische Regierungen Unterhaltungen mitlesen und Wirtschaftsspionage erleichtert werden könnte. Die Details von Max Muth

EXKLUSIV WWF legt bei EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland ein. Der Umweltverband wirft Berlin vor, bei der Umsetzung europäischer Vorgaben gegen Handel mit illegal geschlagenem Holz zu versagen. Die zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung habe zu wenig Personal, um Kontrollen durchzuführen, die auferlegten Strafen seien zu gering, kritisiert der WWF. Mehr dazu von Marc-Julien Heinsch

Lizenz von Trump-Anwalt Giuliani ausgesetzt - wegen Lügen zur US-Wahl. Der Jurist und enge Vertraute des Ex-Präsidenten habe "falsche und irreführende Aussagen" im Zusammenhang mit Trumps gescheitertem Wiederwahlversuch im Jahr 2020 gemacht, urteilt ein New Yorker Gericht. Sein Verhalten gefährde das öffentliche Interesse. Zur Meldung

Tornado verwüstet Orte in Tschechien. Ersten Schätzungen zufolge könnte es in der betroffenen Region Südmähren bis zu 150 Verletzte geben. Der Innenminister beordert sämtliche Rettungskräfte dorthin. In mehreren Dörfern seien Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zerstört, Bäume umgestürzt und Autos umhergeschleudert worden, berichtet der Fernsehsender CT. Die Einzelheiten

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

RKI: Inzidenz sinkt weiter. Sie liegt nun bei 6,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 774 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 62 neue Todesfälle verzeichnet. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

US-Behörde hält an Empfehlung für Impfung für Kinder ab zwölf Jahren fest. Laut Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC traten unter den gut zwei Millionen 12- bis 17-jährigen Jungs, die in den USA mit einem der mRNA-Vakzine geimpft wurden, 128 Fälle von Herzmuskelentzündung oder Herzbeutelentzündung auf; zwei Fälle wären normal gewesen. Trotzdem kommt die Behörde zu dem Schluss, dass der Nutzen das Risiko übersteigt. Mehr dazu von Christina Berndt

Spanien lockert die Maskenpflicht im Freien. Die Spanier müssen den Mund-Nasen-Schutz draußen nur aufsetzen, wenn sie den Mindestabstand zu Fremden unterschreiten. Portugal nimmt Lockerungen wegen der Delta-Variante zurück. Zu den aktuellen Entwicklungen weltweit

Bester Dinge

Zum Fluchen bitte hier entlang. Eine US-Schülerin hat sich vor Gericht das Recht erstritten, wüste Beschimpfungen auszustoßen. Unter einer Bedingung. Von Violetta Simon