Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Deutschland scheidet im EM-Achtelfinale aus. England wirft die DFB-Elf mit 2:0 aus dem Turnier. Die Tore erzielen Sterling und Kane. Müller verpasst eine Großchance zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Amtszeit von Bundestrainer Löw endet nach 15 Jahren im Wembley-Stadion. Zum Artikel

Letzte Bundeswehr-Soldaten verlassen Afghanistan. Das Camp Marmal im Norden des Landes ist geräumt. Mit Militärmaschinen werden die letzten Soldaten ausgeflogen. Knapp 20 Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte sichern den Abzug ab und gehen dann ebenfalls an Bord des letzten Flugzeugs. Zuletzt waren bis zu 1300 Soldaten regelmäßig in Afghanistan stationiert. Nach fast 20 Jahren endet für die Bundeswehr der Einsatz in Afghanistan. Zum Artikel

Bericht: Amazon nutzt seine Marktmacht für zweifelhafte Methoden. Der Konzern soll laut Wall Street Journal Zulieferer gedrängt haben, ihm Aktien zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Zudem soll das Unternehmen Geschäftspartner genötigt haben, gegen Bezahlung auch die Dienste anderer Amazon-Töchter in Anspruch zu nehmen. Zum Artikel

Wie EU-Staaten einander Steuern abjagen. Deutschlands Finanzämtern gehen jedes Jahr etwa 20 Milliarden Euro verloren, weil Konzerne ihre Gewinne ganz legal in Staaten mit niedrigeren Steuersätzen verschieben. Weltweit verlieren so nur die USA mehr Geld. Die größten Profiteure sitzen einer Studie der Universität Prag zufolge in der Nachbarschaft: Niederlande und Irland. Zum Artikel (SZ Plus)

Missbrauchsbetroffene verärgert über Kirche. Bis zu 50 000 Euro sollten Opfer von sexuellem Missbrauch von der katholischen Kirche erhalten. Doch nun fordern manche von ihnen, das Verfahren für Anerkennungsleistungen sofort zu stoppen. Sie werfen der neu eingesetzten Unabhängigen Kommission vor, zu wenig Geld zu bewilligen, dafür zu lange zu brauchen und intransparent zu arbeiten. Die Kirche bittet um etwas Geduld. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

RKI meldet weiter sinkende Inzidenz. Der Wert beträgt jetzt 5,2. Das RKI schätzt derweil, dass der Anteil der Delta-Variante bereits bei 50 Prozent der Neuinfektionen liegen könnte. Die Zahl der Patienten mit Post-Covid-Syndrom steigt. Zum Artikel

Viele Impflinge fehlen unentschuldigt. Impfzentren in ganz Deutschland beklagen, dass Hunderte Termine für Zweitimpfungen nicht wahrgenommen werden. Das liegt wohl auch an der Urlaubszeit und dem schönen Wetter. Manche Ärztevertreter würden nun die Impfzentren am liebsten abschaffen. Andere raten ihnen zu überbuchen - also mehr Menschen einzuladen als eigentlich möglich. Zum Artikel

Bester Dinge

Ins Glück gegoogelt. Eine 20-jährige Inderin hat offenbar eine Sicherheitslücke bei Microsoft entdeckt und dafür 30 000 Dollar bekommen. Dabei ist sie nicht mal Programmiererin. Zum Artikel