Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Nationalmannschaft spielt um den Achtelfinaleinzug. Im letzten EM-Vorrundenspiel reicht gegen Ungarn schon ein Unentschieden, um sicher weiterzukommen. Auch Platz eins ist in der schweren Gruppe F noch möglich, wenn Deutschland gewinnt und Frankreich nicht gegen Portugal siegt. Zum Artikel

Forscher schlagen Reform der Minijobs vor. Ökonomen entwickeln für die Bertelsmann-Stiftung ein Modell, das Minijobs für alle Bürger abschafft - mit Ausnahme von Studenten, Schülern und Rentnern. Für die anderen gilt: Statt wie bisher Jobs bis 450 Euro durch die Abgabenfreiheit stark zu subventionieren, sollen alle Arbeitnehmer mit bis zu 1800 Euro Monatsverdienst weniger Sozialbeiträge zahlen. Anstelle von Minijobs könnten dann 165 000 sozialversicherte Arbeitsplätze entstehen. In der Corona-Krise haben fast 900 000 Minijobber ihren Arbeitsplatz verloren, heißt es in einer Studie. Zum Artikel

Republikaner blockieren Wahlrechtsreform im US-Senat. Die Demokraten hatten vor, nationale Standards im Wahlrecht zu setzen und so zum Beispiel Briefwahl zu erleichtern. Doch die Republikaner verhindern, dass es überhaupt zu einer Abstimmung kommt. Zum Artikel

Bericht mit weiteren Details: Täter im Fall Khashoggi wohl in den USA ausgebildet. Vier Männer, die an der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten beteiligt waren, sollen zuvor an einem paramilitärischen Training teilgenommen haben, heißt es bei der New York Times. Es sei "defensiver Natur" gewesen. Zum Artikel

Was bei der Libyen-Konferenz erreicht werden soll. Ziel ist die Befriedung des libyschen Bürgerkriegs, doch die Interessen von Türken, Arabern, Russen, Amerikanern und Europäern prallen aufeinander. Den Deutschen kommt dabei eine Vermittlerrolle zu, weil sie keine offenkundigen Eigeninteressen in Libyen verfolgen. Zum Artikel

Kroatien gewinnt 3:1 gegen Schottland. eben der größeren Erfahrung hilft dem WM-Zweiten von 2018 vor allem die Brillanz von Modric, der mit dem Außenrist von der Strafraumgrenze trifft. Das Land erreicht mit dem Sieg doch noch das Achtelfinale. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

China Tobacco: Größter Tabakkonzern der Welt will außerhalb Chinas mit zweifelhafter Strategie expandieren (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

Montgomery: Müssen auf "Impfleugner" zugehen. Anders ließe sich die Herdenimmunität nicht erreichen, sagt der Weltärztepräsident. Interessensvertreter von Lehrerinnen und Lehrern fordern die Möglichkeit zu Präsenzunterricht, auch wenn sich die Delta-Variante ausbreiten sollte. Die bundesweite Inzidenz sinkt auf 7,2. Zum Artikel

Rechtsextreme rekrutieren Querdenker. NRW-Innenminister Reul stellt einen 179-seitigen Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugnern vor. "Wir müssen aufpassen, dass aus so manchen Querdenkern nicht extremistische Querschläger werden," warnt er - und spricht von einer "Gefahr für die Mitte". Zum Artikel

Welche Regeln gelten für Fußball-Touristen? 14 Tage Quarantäne nach dem Finale in London, Negativtest vor dem Rückflug aus Andalusien: Die Corona-Reiseregeln gelten auch während der EM. Was heimkehrende Fußball-Fans beachten müssen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA verfehlen Impfziel zum 4. Juli. Schätzungen zufolge wird es noch einige Wochen länger dauern, bis 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Zum Artikel

Bester Dinge

Schlürf statt hicks. Schluckauf nervt, genau wie all die vermeintlich wirksamen Hausmittel dagegen. Ein Strohhalm soll die Menschheit nun erlösen. Zum Artikel