Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Impfungen in Arztpraxen starten spätestens Mitte April. Den genauen Termin will Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten zeitnah festsetzen. Die gut 400 Impfzentren in Deutschland bleiben weiter bestehen. Sie sollen für den April 2,25 Millionen Dosen pro Woche zur Verfügung gestellt bekommen. Der übrige Impfstoff werde an die Arztpraxen verteilt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird heute voraussichtlich den Weg für den vierten Corona-Impfstoff in der EU freimachen und das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson empfehlen. Zum Artikel

RKI-Chef Wieler warnt: Dritte Welle hat begonnen. In Deutschland gebe es dafür klare Anzeichen. Er hoffe, dass durch Impfungen bis zum Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien. "Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden." Er gehe davon aus, dass nach den ersten Impfrunden Auffrischungen nötig seien - in welchen Abständen, sei bislang unklar. Das Robert-Koch-Institut registriert binnen eines Tages 14 356 Corona-Neuinfektionen, 2444 mehr als vor genau einer Woche. Zum Artikel

US-Repräsentantenhaus stimmt Bidens Konjunkturpaket zu. Im Mittelpunkt des 1,9 Billionen Dollar umfassenden Vorhabens stehen Direktzahlungen an die Bürger in Höhe von 1400 Dollar pro Kopf, hinzu kommen Steuererleichterungen. Lange galten die USA in der Pandemie als Land der Hinterwäldler, das sich von einem Virus in die Knie zwingen lässt. Jetzt machen die US-Amerikaner vor, wie man eine Krise überwindet. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Was wichtig ist

Fukushima: Zehn Jahre nach der Katastrophe. Am 11. März 2011 zerstörte ein Tsunami den Traum von sauberer Kernenergie. Die Strahlenbelastung ist fast verschwunden, aber das alte Leben vieler Menschen ist für immer verloren. Zum Artikel

UN-Sicherheitsrat verurteilt Gewalt in Myanmar. Alle Festgenommenen müssten sofort wieder freigelassen werden. Der Rat fordert das Militär zur "äußersten Zurückhaltung" auf. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Junta vor, mit Kriegswaffen gegen Demonstranten vorzugehen. Zum Artikel

Mexiko steht kurz davor, Marihuana zu legalisieren. Das Land könnte bald zum weltweit größten legalen Markt für die Droge werden. Aber den Narco-Bossen, die das Land seit Jahren terrorisieren, kann man damit wohl keinen Einhalt gebieten. Zum Artikel

US-Senat bestätigt Merrick Garland als Justizminister. 70 republikanische und demokratische Senatoren bestätigen die Nominierung des früheren Bundesrichters. Garland will nun unter anderem den Sturm auf das Kapitol von Anfang Januar aufarbeiten. Zum Artikel

Wie Deutschland an der Sicherheit spart. Experten des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft errechnen, dass Berlin seine Rüstungsausgaben massiv aufstocken müsste, um internationale Zusagen einzuhalten. Damit das Zwei-Prozent-Ziel der Nato von 2021 bis 2024 durchgehend erreicht wird, müssten in diesem Zeitraum 86 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das entspricht knapp doppelt so viel Geld wie der aktuelle Verteidigungsetat umfasst. Zum Artikel

Champions League: Leipzig scheitert an Liverpool. Trainer Klopp zieht mit Liverpool dank des 2:0 ins Viertelfinale ein. Die Tore erzielen Salah und Mané mit einem Doppelschlag. Zum Artikel

Bester Dinge

Lauf der Ringe. Ein Paar verlobt sich am Strand in Georgia, Kniefall, Schnappatmung, "Jaa". Doch dann ist der Ring weg. Allerdings nicht für lange. Zum Artikel