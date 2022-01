Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt von 222,7 auf 232,4. Nach den Feiertagen ist die Datenlage weiter unsicher. Der Wert könnte noch höher sein. Gesundheitsminister Lauterbach kündigt verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten an. Das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 6 bricht seine Reise wegen Corona-Fällen an Bord ab. Drei Fahrten der Aida Nova sollen gar nicht erst beginnen. In Amsterdam protestieren etwa 10 000 Menschen bei einer verbotenen Demonstration gegen die Regierung. Meldungen im Überblick

Warum die Pandemie auch Prosperität bewirkt. Schon jetzt sind die Strukturbrüche zu spüren, die Corona ausgelöst hat: Die Weltwirtschaft ist instabiler geworden, die Inflation kehrt zurück, die Arbeitswelt verändert sich rasant. Doch große Krisen sind stets auch Treiber für Innovationen. Das betrifft die Digitalisierung, die Pharmaindustrie und die Kapitalmärkte. Zum Kommentar

Was sonst noch wichtig ist

Sudans Ministerpräsident tritt überraschend zurück. Er habe sein Versprechen, eine politische Katastrophe in dem Land am Horn von Afrika zu verhindern, nicht einhalten können, sagt Abdullah Hamdok. Unklar ist, ob ein ziviler Politiker oder ein Militärvertreter seinen Posten übernehmen wird. Im Sudan gibt es seit Monaten immer wieder Demonstrationen gegen die Beteiligung des Militärs an der Übergangsregierung. Nach Angaben des Zentralkomitees der sudanesischen Ärzte wurden seit dem Putsch 56 Zivilisten bei Protesten getötet. Zum Artikel

Macron will die EU-Ratspräsidentschaft für seine Wiederwahlkampagne nutzen. Im April wird in Frankreich das Staatsoberhaupt neu gewählt, der Terminplan der EU schenkt dem Präsidenten, der stets eine pro-europäische Linie verfolgt hat, nun eine große internationale Bühne. Macrons Gegner werfen ihm schon seit Wochen vor, die EU-Ratspräsidentschaft für seinen Machterhalt zu missbrauchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden sichert Selenskij im Ukraine-Konflikt Unterstützung zu. Der US-Präsident macht nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten klar, dass die USA und ihre Verbündeten "entschlossen antworten werden, falls Russland weiter in die Ukraine einmarschiert". Zum Artikel

Wie Anwalt Remo Klinger die Einhaltung von Umweltgesetzen einklagt. Der 52-Jährige Umweltrechtler hat maßgeblichen Anteil daran, dass im vergangenen April das Bundesverfassungsgericht entschied, Deutschland müsse mehr für die Einhaltung der Klimaziele tun. Klinger arbeitet als Anwalt oft für die Deutsche Umwelthilfe. Diese unterstützt Verfassungsbeschwerden von Jugendlichen gegen zehn Bundesländer, über die noch in diesem Jahr entschieden werden könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Japanische Partnerarbeit. Mehr Romantik, bitte! Firmen in Japan bieten ihren Angestellten jetzt eine neues internes Dating-Portal an. Zum Artikel