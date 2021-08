Von Christina Rebhahn-Roither

Was wichtig ist

Deutschland drohen die härtesten Streiks im Schienenverkehr seit Jahren. Am Montag lässt der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, die Voten einer Urabstimmung auszählen. Am Dienstagvormittag will er das Ergebnis bekannt geben. Streiks gelten als äußerst wahrscheinlich. Sie würden die Deutschen ausgerechnet zur Ferienzeit treffen. Zum Artikel

GDL-Chef Claus Weselsky: Er plant den großen Streik

Laschet und Dreyer fordern schnellen Beschluss des Wiederaufbaufonds. NRW-Ministerpräsident hatte bisher die reguläre Bundestagssitzung am 7. September für die Abstimmung anvisiert. Seine rheinland-pfälzische Amtskollegin plädiert für eine solche Sondersitzung noch in der Sommerpause. Nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz sollen die Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe liegen. Zum Artikel

Was nach dem Feuer übrig bleibt. Verzweiflung, Solidarität und Vorwürfe: Die Menschen in Südeuropa kämpfen weiter gegen die Brände. Die Regierung von Präsident Erdoğan zündelt darüber hinaus noch politisch. Zum Artikel

Wolfsburg droht nach Wechselfehler Pokal-Aus. Trainer Mark van Bommel nimmt beim 3:1 gegen Preußen Münster nach drei Wechseln in der regulären Spielzeit weitere drei Wechsel in der Verlängerung vor. Das erlauben die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes jedoch nicht. Münster könnte nun Protest gegen die Wertung des Spiels einlegen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Corona-Proteste werden zur Anti-Macron-Bewegung. Immer mehr Menschen gehen gegen den vom Präsidenten eingeführten Gesundheitspass auf die Straße. Zugleich steigt aber auch die Zahl der Covid-Infektionen rasant. Zum Artikel

Tausende Tote weniger. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat laut einer Modellrechnung des Robert-Koch-Instituts in Deutschland geschätzt Tausende Todesfälle verhindert. Allerdings stagniert nun das Impftempo - und es stellt sich die Frage: Wohin mit den überzähligen Dosen? Zum Artikel

Bester Dinge

Gib Gas, Alter! Das Video eines 73-jährigen Skaters aus Sankt Petersburg verzückt die Russen. Aber so sieht eben die Zukunft aus. Zum Artikel