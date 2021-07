Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

England zieht ins EM-Finale ein. 55 Jahre nach dem Sieg bei der WM 1966 steht England bei einem großen Turnier wieder im Finale - weil Harry Kane in der Verlängerung gegen Dänemark nach einem umstrittenen Strafstoß trifft. Zum Artikel

EXKLUSIV Wer von den Plänen der Parteien finanziell profitiert - und wer nicht. Die Vorschläge von SPD und Grünen sowie Union und FDP unterscheiden sich überraschend stark. Das zeigt erstmals eine große Rechnung. Eine Recherche mit Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Laschet distanziert sich deutlich von Maaßen-Äußerungen. Der CDU-Chef betont die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - gerade in der Pandemie. Ein Machtwort in Richtung Maaßen lehnt er aber ab: Was der für Äußerungen tätige, sei "dann sein Problem, es ist jedenfalls nicht die Position der CDU". Zum Artikel

Vier Tatverdächtige nach Mord an Haitis Präsidenten in Schusswechsel getötet. Auf Haiti kämpft die Polizei gegen eine Gruppe von Bewaffneten, die in der Nacht das Attentat auf Präsident Jovenel Moïse verübt haben soll. Nach eigenen Angaben seien bereits vier mutmaßliche Täter getötet, zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Zum Artikel

Hitzewelle in den USA und Kanada wäre ohne Klimawandel nicht möglich gewesen. Zu dem Schluss kommen mehr als zwei Dutzend Wissenschaftler der sogenannten World Weather Attribution Initiative. Auch Deutschland müsse sich auf Extremtemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius einstellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Suche nach Überlebenden nach Hochhauseinsturz bei Miami eingestellt. Zwei Wochen nach dem Einsturz des Gebäudekomplexes Champlain Towers South im Bundesstaat Florida gibt es keine Hoffnung mehr, noch Überlebende aus den Trümmern zu bergen. 54 Menschen sind bisher tot geborgen worden. Folgen aber hat der Kollaps für die ganze Region: Wie sicher ist das Leben dort noch? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

Delta-Variante dominiert in Deutschland. Seit Ende Juni ist die Delta-Variante nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die dominierende Coronavirus-Variante in Deutschland. Ihr Anteil liege bei 59 Prozent. Der Anteil der Alpha-Variante, die sich zuvor stark ausgebreitet habe, betrage nur noch 33 Prozent. Zum Artikel

Mehr als 100 Forscher verurteilen Öffnungspläne von Boris Johnson. In einem offenen Brief wenden sich 122 Wissenschaftler und Ärzte gegen die Strategie der britischen Regierung, bald alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. Die internationalen Expertinnen und Experten bezeichnen in ihrem Schreiben, das die Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte, die Strategie als "gefährliches und unethisches Experiment". Zum Artikel

EXKLUSIV "Eine Kerosin-Besteuerung ist definitiv falsch". Stefan Schulte ist der Chef des größten Flughafens in Deutschland. Er spricht über das mögliche Ende der Corona-Krise, höhere Ticketpreise und Privilegien für Geimpfte und Genesene. Zum Artikel (SZ Plus)

Portugal und Spanien: Sommerurlaub trotz Delta-Variante? (SZ Plus)

Bester Dinge

Veni, vidi, Vinci. Endlich mal gute Nachrichten: Das Universalgenie Leonardo da Vinci hat sein Talent womöglich über 25 Generationen hinweg weitergegeben. Zum Artikel