Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Früherer US-Verteidigungsminister Rumsfeld ist tot. Der Konservative war einer der umstrittensten Politiker der jüngeren amerikanischen Geschichte und eine treibende Kraft hinter den US-Einsätzen in Afghanistan und dem Irak. Seine Amtszeit als Verteidigungsminister beschädigt den Ruf der Vereinigten Staaten bis heute, auch wegen der Folterungen in den Gefangenenlagern Abu Ghraib und Guantanamo. Rumsfeld wurde 88 Jahre alt. Zum Artikel

Gericht in Pennsylvania kippt Verurteilung von Bill Cosby. Der Entertainer wurde 2018 verurteilt, weil er eine Frau betäubt und sexuell missbraucht haben soll. In einem Zivilprozess legte er ein Geständnis ab. Doch den Strafprozess hätte es wegen eines Deals mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt nie geben dürfen, urteilen die Richter. Nun ist der inzwischen 83-jährige Cosby frei, er gilt als unschuldig und er kann nicht mehr belangt werden. Weil er nie rechtskräftig verurteilt worden ist. Zum Artikel

EXKLUSIV Finanzaufsicht rüffelt Warburg. Die Bafin fordert die Hamburger Privatbank auf, "höhere Eigenmittel" vorzuhalten. Das Geldhaus habe gegen die Anforderungen "an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation" im Sinne des Kreditwesengesetzes verstoßen. Zum Artikel

EXKLUSIV Arbeitnehmervertreter wollen bei Siemens in Zukunft mehr mitreden. Nach den großen Konzernumbauten der vergangenen Jahre wollen die Arbeitnehmervertreter bei Siemens künftig stärker mitreden. Man wolle "nicht erst agieren, wenn wir wegen irgendwelcher Sparpläne schon mit dem Rücken zur Wand stehen", sagt IG-Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner im Interview. Dafür brauche es nun eine "Mitbestimmungsoffensive". Zum Artikel (SZ Plus)

Quellcode des World Wide Web für 5,4 Millionen Dollar versteigert. Bei dem digitalen Echtheitszertifikat handelt es sich um die Originaldateien von Tim Berners-Lee von 1989 mit entsprechendem Zeitstempel und Unterschrift. Lee gilt als Erfinder des World Wide Web. Der Käufer bleibt vorerst anonym. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Wirksamkeit von Curevac-Impfstoff bleibt niedrig. Auch bei einer neuen Analyse erreicht der Impfstoff der Tübinger Firma nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent. Auf deutschen Intensivstationen liegen fast nur noch Langzeitpatienten. Das Robert-Koch-Institut meldet eine bundesweit leicht gesunkene Inzidenz von 5,1. Zum Artikel

Was Sie zum digitalen Impfpass wissen müssen. QR-Code statt gelbem Heft: Von diesem Donnerstag an gilt in der EU das digitale Covid-Zertifikat. Wo man das Zertifikat bekommt und was es Urlaubern tatsächlich bringt. Zum Artikel

Bester Dinge

Von wegen brotlose Kunst. Ein Vater malt seinem Sohn jedes Mal ein Bild auf die Papiertüte, in der das Schulbrot steckt. Der Siebenjährige dankt es ihm mit einem rührenden Brief. Zum Artikel