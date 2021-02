Von Philipp Saul

Was wichtig ist

EXKLUSIV Das große Schweigen im Vatikan. Es geht um Macht und Missbrauch im Herzen der katholischen Kirche: Ein deutscher Priester beschuldigt einen hochrangigen Prälaten, ihn sexuell bedrängt zu haben. Gewusst hätten davon viele - und doch die Augen verschlossen. Von Matthias Drobinski und Uwe Ritzer (SZ Plus)

Pelosi kündigt Untersuchungskommission zu Sturm auf das Kapitol an. Der Vorstoß der Demokratin kommt zwei Tage nach dem Scheitern des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Trump im Senat. Die Kommission soll auch dessen Bemühungen untersuchen, den friedlichen Machtwechsel zu verhindern. Aktuelle Meldungen zur US-Politik

Welthandelsorganisation wählt erstmals eine Frau an die Spitze. Ngozi Okonjo-Iweala ist zudem die erste Afrikanerin in dem Amt. Nach ihrer Wahl warnt die neue WTO-Generaldirektorin vor "Impfstoff-Nationalismus" bei der Corona-Bekämpfung. Mehr dazu

FC Bayern spielt 3:3 gegen Bielefeld. Die Arminia führt in München mit 2:0 und 3:1. In der ersten Halbzeit hadern die bayerischen Klub-Weltmeister mit den Bedingungen, in der zweiten reicht es nicht zur Wende, schreibt Philipp Schneider. Torhüter Neuer hat bei keinem der drei Gegentreffer eine Chance, Süle wird zur Eissäule und Davies nutzt spät den Kanada-Vorteil. Der FC Bayern in der Einzelkritik von Jonas Beckenkamp.

Die News zum Coronavirus

Laschet: Müssen stärker Schäden in Gesellschaft abwägen. Man müsse das Virus und seine Mutationen zwar ernst nehmen, aber zu einer abwägenden Position zurückkommen, sagt der CDU-Chef. Der Chef der Ständigen Impfkommission sieht keinen Grund, Lehrer bevorzugt zu impfen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Wie wir ohne Covid-19 leben können. Um sich aus dem Zyklus von Lockdowns und Lockerungen zu befreien, muss Europa gemeinsam und koordiniert agieren. Gastbeitrag von mehr als 20 internationalen Wissenschaftlern

Wie hoch ist das Infektionsrisiko in den Ferien? Im Sommer 2020 gab es mehr Ansteckungen nach Auslandsreisen. Von welchen Faktoren die Infektionsgefahr in den Osterferien abhängt, schreibt Werner Bartens (SZ Plus).

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Altmaier berät mit Wirtschaftsverbänden über Corona-Krise. Angesichts großen Unmuts über schleppende Finanzhilfen und andauernde Corona-Beschränkungen will der Bundeswirtschaftsminister mit Vertretern verschiedener Branchen sprechen. Themen sind die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe.

EU-Minister sprechen über Nutzung des Corona-Fonds. In einer Online-Konferenz bereiten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister die Aufbau- und Reformpläne vor, mit denen EU-Staaten Gelder aus dem milliardenschweren Fonds beantragen können.

Bundesumweltministerin Schulze stellt neue Daten zur Luftqualität in Deutschland vor. Einen besonderen Fokus legten die Experten des Umweltbundesamts darauf, welche Effekte die Corona-Pandemie auf den Schadstoffausstoß im Verkehr und anderen Bereichen hatte - vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr 2020.

Entscheidung zu Klage gegen Deutschland wegen Kundus-Angriff. Mehr als zehn Jahre nach einem Luftangriff im afghanischen Kundus mit vielen Toten entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ob die deutschen Ermittlungen unzureichend waren.

Frühstücksflocke

Schnee von morgen. Auf die Frage, woher der Schnee kommt, kann der vom Februar gestresste Mensch eigentlich nur genervt antworten: Na, von oben halt. Über solche Aussagen würde man in Hollywood müde lachen. Denn in der Filmindustrie gilt: Schnee ist einer der kompliziertesten Spezialeffekte überhaupt. Wenigstens ist er mittlerweile nicht mehr gefährlich, schreibt David Steinitz.