Der chinesische Regierung zufolge liegt der Ursprung des Coronavirus auf einem Tiermarkt in Wuhan.

Von Julia Bergmann und Joshua Beer

Die News zum Coronavirus

US-Geheimdienste ermitteln, wo das Virus zuerst auf den Menschen übertragen wurde. Wie und wo sich der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert hat, wissen nicht einmal die sonst gut informierten Nachrichtendienste halbwegs genau. Präsident Biden will herausfinden, ob es in einem Forschungsinstitut in Wuhan passiert ist. Die Antwort könnte enorme politische Folgen haben. Zum Artikel

Warum der Impfstoff knapp ist - sogar für Risikogruppen. Eigentlich sollten bis zur Aufhebung der Priorisierung möglichst alle Impfwilligen aus den Risikogruppen zumindest eine Impfdosis erhalten haben. Doch ist das zu schaffen? Und was passiert dann mit der Impfreihenfolge? Zum Artikel

Merkel mahnt bei Öffnungen zur Rücksicht auf unsichere Menschen. Viele sorgten sich, wenn es mancherorts eng und überfüllt sei. Doch auch diese Menschen müssten eine Chance haben, im öffentlichen Leben dabei zu sein, sagt die Kanzlerin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut und beträgt jetzt nur noch 41. Zum Artikel

Frau in Ohio gewinnt eine Million US-Dollar bei ihrer Impfung. Viele Kommunen in den USA loben Preise aus, damit sich möglichst viele Bürger impfen lassen. Die EU und Astra Zeneca streiten wegen nicht gelieferten Impfstoffs um viel Geld. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Rüstungsexporte: Habeck rudert zurück. Erst hatte der Grünen-Chef sich offen für Waffenlieferungen an die Ukraine gezeigt - zur Selbstverteidigung. Nach vielfacher Kritik präzisiert er nun seine Äußerung und spricht nicht mehr über Unterstützung für die Ukraine durch "Waffen", sondern über "Nachtsichtgeräte, Aufklärungsmittel, Kampfmittelbeseitigung, Medivacs". Zum Artikel

US-Außenminister Blinken bekräftigt Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung. Vor dem Hintergrund des jüngsten Waffengangs zwischen Israel und der palästinensischen Hamas müsse man nun "einen größeren Komplex grundlegender Probleme und Herausforderungen angehen", sagt Blinken bei seinem Besuch in der Krisenregion. Zum Artikel

Exklusiv. Tschechiens neuer Außenminister Kulhánek erwartet deutsche Reaktion auf Kritik an Nord Stream 2. Mitten in dem schweren diplomatischen Konflikt seines Landes mit Russland appelliert Tschechiens Außenminister Jakub Kulhánek an die Partnerstaaten: Gegen Moskaus Strategie des "Teile und herrsche" gegenüber EU und Nato helfe nur Gemeinsamkeit. Zum Interview

Neun Tote nach Schüssen an Zugdepot in Kalifornien. Über den Schützen, der sich nach der Tat selbst tötete, weiß man bisher nur, dass er ein Angestellter der Verkehrsgesellschaft war, zu der das Depot gehörte. Für US-Präsident Biden ist das Verbrechen ein Anlass, um auf eine Verschärfung der Waffengesetze zu dringen. Zum Artikel

Autor von "Die kleine Raupe Nimmersatt" ist tot. Der 91-jährige Eric Carle ist in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts einem Nierenversagen erlegen. Millionen Kinder kennen sein Buch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Du liebster Schwan! Ein schwäbischer Schwan namens Hänsel braucht kein Tinder, um seine Gretel zu finden. Er setzt auf ein eher klassisches Medium. Zum Artikel