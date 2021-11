Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Klimakonferenz wird um einen Tag verlängert. Noch haben sich die Staaten bei ihrem Treffen in Glasgow nicht auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Sie ringen unter anderem um die Frage des Ausstiegs aus der Kohleverstromung und um mehr Hilfszahlungen an arme Länder. Bis zum Samstagnachmittag soll es nun eine Einigung geben, verkündet die britische Konferenz-Leitung. Zum Artikel

Scholz bei den Hungerstreikenden. Der vermutlich künftige Bundeskanzler löst ein Versprechen ein und trifft sich mit zwei jungen Klimaaktivisten. Doch wirklich näher kommen sie einander nicht. Henning Jeschke und Lea Bonasera fordern den SPD-Politiker dazu auf, sofort zu handeln: "Es geht um das Überleben von Menschen!" Der hingegen beschwichtigt, es finde ja gerade eine große Klimakonferenz statt, bei der verhandelt werde. Zum Artikel

Gericht befreit Britney Spears. Nach bald 14 Jahren ist die Vormundschaft über Britney Spears und ihre Finanzen zu Ende. Die Künstlerin spricht vom besten Tag ihres Lebens, ihre Fans feiern vor Gericht. Zahlreiche Fragen sind freilich noch ungeklärt. Ihr Anwalt will nun untersuchen lassen, ob Spears' Vater ihr Vermögen verantwortungsvoll verwaltet und stets im Interesse seiner Tochter gehandelt habe. Zum Artikel

Trump-Berater Bannon muss vor Gericht. Der einstige Chefstratege des früheren US-Präsidenten wird der Missachtung des Kongresses angeklagt - er weigerte sich, vor dem Ausschuss auszusagen, der den Sturm aufs Kapitol untersucht. Am Montag will er sich angeblich stellen. Ihm drohen ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 100 000 Dollar. Zum Artikel

Warum Helge Braun CDU-Chef werden will. In einem Brief an alle Mitglieder erläutert der bisherige Kanzleramtschef seine Motivation. In der Partei sei zuletzt zu wenig diskutiert worden, man müsse "klarer definieren, was die Vorstellungen und Konzepte der CDU Deutschlands sind". Braun nennt sich einen Teamspieler und schreibt, als "Notarzt und Arzt im Bereich von Narkose, Notfall- und Intensivmedizin" habe er beruflich gelernt, mit Krisensituationen professionell umzugehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Aktuelles zur Corona-Krise

Inzidenz steigt erneut auf Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 277,4. Zum sechsten Mal in Folge erreicht sie einen neuen Höchststand. Vier Landkreise in Deutschland überschreiten bereits die Marke von 1000. Die Niederlande kehren in einen Teil-Lockdown zurück. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Bayern will flächendeckend 2-G-Regel einführen. Sie soll ab dem 16. November bayernweit gelten. Für Clubs und Diskos soll verpflichtend 2G mit FFP2-Maske gelten oder auf freiwilliger Basis 2G Plus, also Zutritt nur für Genese und Geimpfte, die darüber hinaus getestet sind. Zugleich fordert der Freistaat den Bund auf, eine Rechtsgrundlage für verpflichtendes 2G Plus in Diskotheken zu schaffen. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Was 2G plus ist und was es bringen könnte

Der Corona-Winter wird hart. Immer mehr Intensivstationen sind mit Covid-Patienten überlastet. Andere Notfälle müssen warten, Operationen werden reihenweise aufgeschoben. Und die neuen Maßnahmen zur Eindämmung kommen zu spät. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel öffnet sich wieder für Urlauber. Fast 20 Monate lang war Israel für ausländische Touristen gesperrt. Viele Einheimische hoffen auf die Rückkehr der Urlauber. Die ersten Gäste sind bereits eingetroffen. Zum Artikel (SZ Plus)