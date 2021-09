Von Kassian Stroh

Nachrichten zur Bundestagswahl

Was die Bundestagswahl für die EU bedeutet. In Brüssel stehen in den kommenden Monaten viele wichtige Entscheidungen an: Dort geht es zum Beispiel um die Zukunft des Schuldenpakts, eine mögliche Schuldenunion, den Mindestlohn und natürlich den Klimaschutz. Wie sich Deutschland bei diesen Fragen positioniert, hängt maßgeblich vom Ausgang der Koalitionsgespräche in Berlin ab. Gerade in der Wirtschaftspolitik unterscheiden sich die Ansichten der vier möglichen deutschen Regierungsparteien klar. Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Göring-Eckardt: Union "null vorbereitet" auf Zeit nach Merkel. Die Vorsitzende der Grünen im Bundestag hält CDU und CSU derzeit nicht für regierungsfähig - und eine Jamaika-Koalition deshalb für unrealistisch. Unionsfraktionsvize Linnemann sieht die CDU in einer schweren Krise. Noch während der ersten Sitzung verlässt der erste AfD-Abgeordnete seine Fraktion: Matthias Helferich soll sich in einem Chat als "freundliches Gesicht" des Nationalsozialismus bezeichnet haben. Aktuelle Meldungen zur Bundestagswahl

Diesmal könnte es mit FDP und Grünen klappen. Vier Jahre nach den geplatzten Jamaika-Verhandlungen in Berlin ist viel die Rede davon, dass man aus den Fehlern von damals gelernt habe - vor allem bei den beiden kleineren Parteien. Tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit manches geändert, weshalb die aktuellen Gespräche erfolgreicher sein könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wichtig ist

Stutthof-Prozess beginnt - womöglich ohne die Angeklagte. In Itzehoe muss sich von heute an Irmgard F. vor Gericht verantworten. Der 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in 11 412 Fällen vorgeworfen. Als junge Frau war sie Sekretärin des Kommandanten des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Das Verfahren wird eines der letzten gegen mögliche Täter oder Helfer des Nazi-Regimes sein. F. will dem Vernehmen nach aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen. Dabei gilt sie als verhandlungsfähig für jeweils zwei Stunden am Tag. Zum Artikel (SZ Plus)

Krankenhauschef: Impfverweigerer handeln rücksichtslos. Gerald Gaß, der Chef der Krankenhausgesellschaft, sagt, zwar lebe man in einer freien Gesellschaft und jeder habe ein Recht auf Krankheit. Das dürfe "aber nicht zur Gefahr für andere werden". In Australien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen massiv, in Frankreich gilt die 3-G-Regel jetzt auch für Kinder unter zwölf Jahren. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Der Lkw-Chef von Volkswagen wirft hin. Matthias Gründler sollte für den Automobilkonzern die Lastwagenfirmen MAN, Scania und Navistar zusammenführen. Doch jetzt hat er offenbar aufgegeben und hört mit sofortiger Wirkung auf. Das könnte auch damit zu tun haben, dass ihm der Aufsichtsrat im Mai den früheren Betriebsratschef Bernd Osterloh als Personalvorstand an die Seite gesetzt hat. Zum Artikel

EXKLUSIV Siemens bereitet Mitarbeiter auf Rückkehr ins Büro vor. Der Münchner Konzern zielt auf eine 50/50-Mischung zwischen Büro und Homeoffice. Man dürfe den "persönlichen Zusammenhalt zwischen den Menschen in der Arbeit auf keinen Fall verlieren", sagt Siemens-Vorstand Rebellius. Zum Artikel (SZ Plus)

Der neue James-Bond-Film startet. Mit mehr als einem Jahr Verspätung kommt "Keine Zeit zu sterben" in die Kinos. Es ist der letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle und er bringt ein paar überraschenden Wahrheiten - auch weil der Geheimagent in einer Szene den Eindruck vermittelt, dass er eigentlich nicht mehr mag. Zur Filmkritik

Mehr als 100 Tote nach Gefängnisaufstand in Ecuador. In der Haftanstalt Guayas N1 liefern sich verfeindete Gruppen eine tödliche Schlacht um die Kontrolle im Knast. 116 Inhaftierte sterben, mehrere Opfer sollen enthauptet worden sein. Spezialeinsatzkräfte der Polizei bringen die Lage schließlich wieder unter Kontrolle. Zum Artikel

Britney Spears ist von ihrem Vater befreit. James Spears ist ab sofort von seiner Vormundschaft suspendiert, das hat ein Gericht in Los Angeles entschieden. Damit endet für die Popsängerin eine jahrelange Abhängigkeit. Die Suspendierung sei im besten Interesse seiner Tochter, sagt die Richterin. "Die derzeitige Situation ist nicht haltbar." Zum Artikel

FC Bayern gewinnt 5:0 gegen Kiew. Zweites Gruppenspiel, zweiter hoher Sieg: Der FC Bayern hat einen Lauf und erzielt im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison fünf Tore. Leroy Sané wird vom Publikum gefeiert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Schleck-Screen für Papageien. Forscher haben Keas beigebracht, einen Touchscreen zu bedienen. Wie das geht ohne Daumen und Zeigefinger? Nichts leichter als das. Zum Artikel