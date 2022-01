Nach der Bund-Länder-Runde am Freitag muss sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Kritik an seinem Führungsstil gefallen lassen.

Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Das Wichtigste zum Coronavirus

Kritik an Scholz nach der Bund-Länder-Runde zu Corona. "Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch", hatte der Kanzler einst als Erster Hamburger Bürgermeister gesagt. Doch angesichts der sich auftürmenden Omikron-Welle, lässt Scholz es an Entschlossenheit vermissen, zum Beispiel bei der Einführung der allgemeinen Impfpflicht, findet die Opposition. Der Kanzler kontert, indem er einfach die Erfolge bei der Bekämpfung der Delta-Welle noch einmal auflistet. Die Einzelheiten von Daniel Brössler (SZ Plus)

RKI: Mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen mit 55 889 an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 335,9 nach 303,4 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bremen liegt bei mehr als 1000. Die Tübinger Firma Curevac nimmt einen neuen Anlauf für einen mRNA-Impfstoff. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Österreichs Kanzler Nehammer positiv auf Corona getestet. Der 49-Jährige befinde sich in Quarantäne, führe seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus mittels Video- und Telefonkonferenzen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in vielen Ländern dramatisch. Weitere Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Supreme Court berät über Impfpflicht für Unternehmen. Die Regierung von Präsident Joe Biden will Firmen mit mehr als 100 Beschäftigen zu diesem Schritt verpflichten. Wer sich dennoch nicht impfen lässt, soll einmal pro Woche einen negativen Test vorlegen. Doch vor allem aus republikanisch geführten Bundesstaaten gibt es Widerstand. Mehr dazu von Christian Zaschke

Aus dem Kitzloch in Ischgl: Wir haben doch nichts gemacht. Ein Touristenort kämpft mit der Bösewicht-Rolle in der Pandemie. Aber wie rückt man so ein Image gerade, wenn man doch den Wahnsinn liebt? Auf Après-Ski-Tour dort, wo sich in der erste Corona-Welle viele Urlauber infizierten und das Virus nach ganz Europa trugen. Eine Reportage von Marlene Knobloch (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig ist

Deutschland stoppt offenbar Rüstungsexporte nach Kasachstan. Damit reagiert die Bundesregierung einem Agenturbericht zufolge auf die unruhige Lage in dem Land. An mindestens zwei Plätzen der Wirtschaftsmetropole Almaty gab es dem Portal Vlast.kz zufolge in der Nacht zum Samstag Schießereien. Es sei zudem zu Explosionen gekommen. Die Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Zur Meldung

Lebenslange Haft im Mordprozess um schwarzen Jogger. Der 25-Jährige Ahmaud Arbery war im Februar 2020 im US-Bundesstaat Georgia durch das Viertel gelaufen, in dem die drei nun Verurteilten wohnten. Nach Überzeugung des Gerichts verfolgten sie den Mann, bedrohten ihn und einer von ihnen gab schließlich die tödlichen Schüsse ab. Die Details

Djokovic-Anwälte: Corona-Infektion im Dezember. Der positive PCR-Test datiere vom 16. Dezember, das sei die Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung, sagten die Anwälte des Tennisspielers bei einer gerichtlichen Anhörung. Zuvor war Djokovic die Einreise nach Australien verwehrt worden, wo der ausgesprochene Impfgegner vom 17. Januar an an den Australian Open teilnehmen will. Die Einzelheiten

FC Bayern verliert zum Rückrundenstart. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann muss gegen Borussia Mönchengladbach wegen neun positiver Corona-Tests einen 17-Jährigen und einen 16-Jährigen einwechseln. Auch wegen fehlender Kräfte unterliegen sie am Ende ihrem Angstgegner dieser Saison mit 1:2. Mehr dazu von Sebastian Fischer

Weitere wichtige Themen des Tages: