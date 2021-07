Was würde eine Bürgerversicherung bedeuten anstelle der bisherigen Trennung in private und gesetzliche Krankenversicherung? Das haben Experten nun berechnet.

Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

EXKLUSIV Studie: Bürgerversicherung würde Kassenbeiträge nicht dauerhaft senken. Das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat nachgerechnet, was eine "Bürgerversicherung" anstelle der privaten Krankenversicherung für die Versicherten tatsächlich bringen würde. Die Studie kommt zu dem Schluss: Die Gruppe der heute gesetzlich Versicherten könnte sich auf geringere Beiträge einstellen. Allerdings nur für sechs Jahre. Danach würde der Kassenbeitrag wieder auf das Niveau von heute steigen. Zum Artikel

EXKLUSIV Scharfe Kritik eines Steuerexperten: FDP sprengt Schuldenbremse. Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Bach wirft der FDP vor, mit ihren Plänen zur Steuerentlastung die Schuldenbremse zu sprengen. "Die Schuldenbremse in der Verfassung ist mit dem Konzept der FDP ab 2022 überhaupt nicht einzuhalten", sagt der Steuerexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Generell habe die Politik zuletzt vor allem die Hochverdiener entlastet. Zum Artikel

Armee geht gegen gewaltsame Proteste und Plünderungen vor. In Südafrika demonstrieren Tausende Anhänger von Ex-Präsident Zuma gegen seine Inhaftierung. Weil dieser nicht vor jener Kommission erschienen war, die die Korruption seiner fast zehnjährigen Amtszeit untersucht, war er zu einer Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt worden - diese hatte er am Mittwoch angetreten. Zum Artikel

Kritik an Sendezeiten bei der ARD. Im Ersten könnten bald die Sendezeiten für Politmagazine reduziert und der "Weltspiegel" abgeschoben werden. Dagegen wehren sich nun Redaktionsleiter, Korrespondenten und freie Mitarbeiter. Zum Artikel

Keine Mikroben, nur Vulkane auf der Venus. Der Fund von Phosphan ließ Forscher vor einigen Monaten über Leben auf der Venus spekulieren. Nun gibt es eine alternative Erklärung: Aktiver Vulkanismus könnte das exotische Gas auf dem Planeten entstehen lassen, schreiben nun Forschende der Cornell University in den USA. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Warum eine Impfpflicht nicht so einfach ist. Eine generelle Impfpflicht gilt in Deutschland politisch als ausgeschlossen. Griechenland und Frankreich führen sie nun für einzelne Gruppen ein, etwa für Beschäftigte im Krankenhaus. In Deutschland wird diese Forderung auch für das Personal in Schulen und Kitas laut. Wäre das möglich? Zum Artikel (SZ Plus)

Griechenland und Frankreich führen Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein. In Griechenland dürfen außerdem nur noch Geimpfte in die Innenräume von Gastronomie- und Kulturbetrieben. Premier Mitsotakis sagt: "Wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen." Frankreichs Präsident Macron denkt gar über eine Impfpflicht für alle Bürger seines Landes nach. Zum Artikel

Inzidenzwert steigt seit einer Woche. Seit sieben Tagen erhöht sich die Inzidenz in Deutschland stetig. Am Dienstagmorgen beziffert ihn das Robert-Koch-Institut auf 6,5. Es meldet 646 Neuinfektionen binnen eines Tages. Zum Artikel

Das Gesundheitssystem in Tunesien ist zusammengebrochen. Die Regierung bekommt die rasant steigenden Coronazahlen nicht in den Griff. Politische Spannungen erschweren den Kampf gegen die Pandemie. Zum Artikel

Bester Dinge

Galgenhafte Geste. Noch während der Siegerehrung nach dem EM-Finale haben die unterlegenen englischen Nationalspieler ihre Medaillen abgestreift. Warum eigentlich? Zum Artikel