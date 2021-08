SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Biden kündigt Vergeltung für Anschläge in Kabul an. Das Weiße Haus verwies bislang stolz auf die reibungslosen Evakuierungsflüge. Damit ist es nun vorbei, 13 amerikanische Soldaten sind tot. Es ist bislang der finsterste Tag für den US-Präsidenten - und die Republikaner wittern ihre Chance, Biden anzugreifen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Mit Verbündeten mehr als 100 000 Menschen aus Kabul geholt. In Frankfurt landet die letzte deutsche Maschine mit Geflüchteten. Die Taliban sprechen von 28 getöteten eigenen Kämpfern bei dem Attentat, zu dem sich ein Ableger des IS bekannte. Zum Artikel

Scholz würde Rückkehr von Nahles begrüßen. "Wenn Andrea Nahles für sich irgendwann entscheidet, dass sie wieder in die Politik gehen möchte, dann würden sich viele sehr freuen. Dazu gehöre auch ich", sagt der SPD-Kanzlerkandidat über die ehenmalige Parteichefin. Nahles, die als enge Vertraute von Scholz gilt, hatte die Partei nach der Wahlniederlage 2017 wieder aufrichten wollen, scheiterte aber auch an innerparteilichen Widerständen. 2019 gab sie alle politischen Ämter auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Wer hinter Facebooks Mauern hetzt. Ist die größte Kommunikationsplattform der Welt eine Echokammer für rechte Verschwörungsideologen? Facebook will lieber nicht darüber reden - und sperrt Forschende aus, die unabhängigen Einblick fordern. Zum Artikel

Im Korruptionsprozess gegen Strache soll das Urteil fallen. Neben dem einstigen Chef der rechtspopulistischen FPÖ steht auch sein Freund, der Multimillionär Walter Grubmüller, in Österreich vor Gericht. Strafrichterin Claudia Moravec-Loidolt muss darüber entscheiden, ob Strache sich von Grubmüller bestechen ließ und dessen Privatklinik-Gesellschaft finanzielle Vorteile verschaffte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Merkel warnt vor resistenten Virus-Varianten. "Solange die Impfstoffe wirken, haben wir den Weg aus der Pandemie", sagt sie. "Wenn wir einmal eine Variante bekommen, bei der die Impfstoffe nicht mehr wirken, haben wir ein großes Problem." Die Inzidenz steigt auf 70,3. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Bester Dinge

Malen nach Pedalen. Was tun, wenn die Behörden keinen Fahrradweg genehmigen? In Brandenburg haben Unbekannte das Problem kreativ gelöst. Zum Artikel