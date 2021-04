Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

"Die Zukunft gehört Amerika". In seiner ersten Rede vor dem Kongress kündigt US-Präsident Biden einen stärkeren Staat an. Die Demokratie müsse im Wettstreit mit autokratischen Systemen beweisen, dass sie "dauerhaft und stark" ist. Zugleich stellt er ein 1,8 Billionen Dollar teures Hilfspaket für Familien vor - das dritte Großprogramm, das er nun durch den Kongress bekommen will. Zum Artikel

Neubauer: "Wir sind nicht für grünes Marketing auf die Straße gegangen". Die Aktivistin von Fridays for Future setzt große Hoffnungen in die Klimaklagen beim Bundesverfassungsgericht - und fände es "dramatisch", sollten die Karlsruher Richter sie ohne Gründe ablehnen. An diesem Donnerstag wollen diese eine Entscheidung zu den Beschwerden gegen die deutsche Klimapolitik verkünden. Neubauer zählt zu den Klägerinnen. Zum Artikel

Neuer Prozess um Rechtsterror in München. Vor dem Oberlandesgericht steht von diesem Donnerstag an Susanne G. Sie soll laut Anklage der Bundesanwaltschaft einen Brandanschlag geplant haben. Auffällig sind ihre guten Kontakte zu zwei Angeklagten im NSU-Prozess, der Verfassungsschutz kannte sie als aktives Mitglied der extremistischen Partei "Der III. Weg". Zum Artikel (SZ Plus)

Alkoholverbot: Erdoğan legt die Türken trocken. An diesem Donnerstag beginnt in der Türkei ein Drei-Wochen-Lockdown. Während dieser Zeit ist der Verkauf von Alkohol im ganzen Land verboten. Neben humorig-zynischen Tweets über die Tugendwächter in Ankara gibt es grundlegende Kritik an der Maßnahme. Zum Artikel

Vier Tote in Potsdamer Klinik gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Menschen getötet worden sind. Sie wurden auf verschiedenen Stationen des Hauses gefunden - so wie auch eine weitere schwer verletzte Person. Eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin wurde festgenommen. Zum Artikel

Metzelder vor Gericht. Gegen den Ex-Fußballprofi beginnt in Düsseldorf ein Strafprozess. Er soll Fotos verschickt haben, auf denen sexuelle Gewalt gegen Kinder zu sehen ist. Eine wichtige Zeugin wird nicht aussagen. Sie beruft sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht, denn gegen sie wird ebenfalls ermittelt. Zum Artikel

Astronaut Collins ist tot. Als seine Kollegen Armstrong und Aldrin als erste Menschen den Mond betraten, schwebte Collins in der Kommandokapsel über ihnen. Der Mondfahrer wurde 90 Jahre alt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Indische Mutante "nur vereinzelt" nachgewiesen. Bislang seien in Deutschland nur 22 Proben mit der Coronavirus-Variante B.1.617 gefunden worden, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um etwa sechs Punkte auf 154,9. SPD-Kanzlerkandidat Scholz will Geimpfte von der Ausgangssperre befreien. Zum Artikel

Kontroverse Debatte über Lockerungen für Geimpfte. Wer vollständig gegen das Coronavirus immunisiert ist, steckt wohl niemanden mehr an. Bundesjustizministerin Lambrecht will diesen Menschen darum "so schnell wie möglich" ihre Freiheiten wiedergeben. Manche Bundesländer sind da bereits vorgeprescht, andere bremsen. Und Kanzleramtsminister Braun kündigt an, "in wenigen Tagen bis Wochen" sei der Impfausweis fertig. Zum Artikel

Ein Großkonzert mitten in der Pandemie. Ende März spielte in Barcelona eine Band vor 5000 Menschen. Es war ein Experiment, wie man die Kultur wiederbeleben könne. Nun haben die Wissenschaftler, die es begleitet haben, ihre Ergebnisse vorgestellt: Es wurden nur sehr wenige Infektionen beobachtet. Zum Artikel

Weitere Corona-Meldungen

Bester Dinge

Weibchen im falschen Federkleid. Seit Jahren wartet man im Maruyama-Zoo von Sapporo in Japan auf Nachwuchs beim Tukan-Paar. Passiert ist bislang nichts: Jedes Ei warfen die beiden aus dem Nest. Erst eine DNA-Analyse bringt die Erklärung. Zum Artikel