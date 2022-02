Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Biden: Putin hat sich für Krieg entschieden. Der US-Präsident erwartet einen Einmarsch in der Ukraine in wenigen Tagen, wie er sagt. Russland werde dafür einen hohen Preis bezahlen. Zugleich beginnt Biden, seine Rolle zu verändern: Bisher war sein Ziel, einen Krieg möglichst zu verhindern, nun wird er zum Anführer des Widerstands gegen die russische Aggression. Ob er dafür in seinem Land Rückhalt genießt, ist allerdings nicht sicher. Zum Artikel (SZ Plus)

Donezker Separatisten rufen zu "Generalmobilmachung" auf. Er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, schreibt ihr Chef bei Telegram. Die britische Außenministerin rät der Ukraine davon ab, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten - damit werde sich der russische Präsident nicht zufrieden geben, der wolle die ganze Ukraine unter seine Kontrolle bringen. Aktuelle Meldungen zum Russland-Ukraine-Konflikt

"Zeynep" fegt über Europa - mindestens neun Tote. Allein in Deutschland sterben drei Männer. Hamburg erlebt eine sehr schwere Sturmflut. Der heftige Wind trifft vor allem den Norden und die Mitte des Landes - am Morgen hebt der Wetterdienst schließlich seine Warnung vor extremen Orkanböen auf. Zum Liveblog

Der bundesweite Inzidenzwert sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 190 000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von jetzt 1350. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Katholische Kirche zahlte 2021 knapp 9,4 Millionen Euro an Missbrauchsopfer. Das geht aus einem Jahresbericht der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen hervor. Das Gremium wurde von der Deutschen Bischofskonferenz eingesetzt und entscheidet, wie viel Geld Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche erhalten. Zum Artikel

Chinas Wintersportler so erfolgreich wie nie. Bis zum Freitag haben die Chinesen bei den Winterspielen in Peking 14 Medaillen gewonnen, darunter acht goldene. Mehr als elf hatten sie zuvor nie erreicht. Deshalb sind sie aber noch nicht automatisch eine Wintersportnation, wie ein Rundgang zeigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Olympische Spiele: Die Wettkämpfe am Samstag im Liveblog

Weitere wichtige Themen: