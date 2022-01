SZ am Morgen

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

So viele Neuinfektionen wie noch nie in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut registriert binnen eines Tages 80 430 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 407,5. Auch in Frankreich wird mit mehr als 360 000 Neuinfektionen ein Höchstwert gemessen. Der US-Experte Fauci geht davon aus, dass die Omikron-Variante fast jeden Menschen treffen wird. Zum Artikel

Wie Söder in der Krise softer wird. Bayern ist immer den strengsten Kurs gefahren, wenn es um die Coronaregeln ging. Und jetzt will Söder plötzlich nicht mehr "voranpreschen". Zum Artikel

Der Fall Djokovic wird immer rätselhafter. Der Tennisprofi trainiert nun auf der Anlage in Melbourne, doch eine falsche Angabe beim Ausfüllen seiner Einreiseerklärung für Australien könnte ihn erneut in Bedrängnis bringen. Er hatte fälschlicherweise die Frage verneint, ob er in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Melbourne gereist sei und reisen werde. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Biden greift Republikaner beim Wahlrecht an. Es kommt einer politischen Kriegserklärung gleich: Der US-Präsident wirft den Republikanern in einer scharfen Rede vor, Amerikas Demokratie "den Dolch an die Kehle" zu halten, weil sie Wahlgesetze der Demokraten blockieren. Biden beschuldigt sie mehr oder weniger offen, Rassisten zu sein, die schwarzen Wählern das Wahlrecht wegnehmen wollten. Zum Artikel (SZ Plus)

Nato-Russland-Rat tagt nach zweieinhalb Jahren Pause erneut. Dass das Treffen angesichts der derzeit angespannten Lage überhaupt stattfindet, sei "positiv", heißt es von Seiten der westlichen Allianz. Doch die Sorge der Nato-Staaten ist groß. Denn Putin ignoriert nicht nur Appelle zur Deeskalation, sondern zieht auch immer mehr gepanzerte und kampfbereite Einheiten, Artillerie sowie Ausrüstung für elektronische Kriegsführung in die Nähe der ukrainischen Grenze zusammen. Zum Artikel

EXKLUSIV Neue EU-Klimaschutz-Regeln könnten abgemildert werden. Die Verschärfung des CO₂-Emissionshandels ist ein Kernstück des Gesetzespakets namens "Fit for 55". Es soll den Weg der Europäischen Union zur Klimaneutralität im Jahr 2050 ebnen. Doch der Vorschlag ist umstritten, denn er könnte Autofahren und Heizen schmerzhaft verteuern. Ein CDU-Europaabgeordneter, der federführend an dem Gesetz beteiligt ist, will den Kritikern nun entgegenkommen, indem er zögerlichen EU-Regierungen mehr Zeit gibt, die Regelungen für Sprit und Heizöl umzusetzen. Zum Artikel

Kasachstans Präsident Tokajew erklärt die Unruhen für beendet. Die Proteste hatten Anfang Januar nach einer deutlichen Erhöhung der Gaspreise begonnen und richteten sich vor allem gegen die sozialen Ungleichheiten in dem autoritär regierten Staat. Nun sollen die von der Regierung zu Hilfe gerufenen ausländischen Soldaten das Land verlassen. Zum Artikel

US-Richter lässt Kartellklage gegen Facebook zu. Im zweiten Anlauf wird die Wettbewerbsklage angenommen, mit der die US-Regierung Facebook zerschlagen will. Sie wirft dem Unternehmen unter anderem eine Monopolstellung im Markt für Online-Netzwerke vor. Auch habe der inzwischen in Meta umbenannte Konzern den Chatdienst Whatsapp und die Fotoplattform Instagram gekauft, um dieses Monopol auf unlautere Weise zu schützen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Schnurrende Schüssel. Abgelegene Landstriche sollen mit der Satellitenschüssel von Elon Musk mit Internet versorgt werden. Fünf kanadischen Katzen ist das egal. Sie brauchen das Ding bei Eis und Schnee für etwas anderes. Zum Artikel