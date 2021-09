"Mission der Gnade": US-Präsident Joe Biden sieht die Rettungsaktion, bei der Tausende Amerikaner aus Kabul in Sicherheit gebracht wurden, als Erfolg an.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Biden versucht, den chaotischen Abzug ins Gute umzudeuten. Der US-Präsident wehrt sich gegen Vorwürfe, der 31. August als Termin für das Verlassen Kabuls sei willkürlich gewesen. Er verkündet: "Der Krieg in Afghanistan ist vorbei." Mit keinem Wort räumt Biden ein, dass der Abzug hätte besser laufen können. Das Leid der vom Krieg Betroffenen spricht er mit einfühlsamen Worten an - allerdings nur das amerikanische, nicht das afghanische Leid. Zum Artikel (SZ Plus)

EU macht keine konkrete Zusage zur Aufnahme von Afghanen. Die Ansiedlung von Schutzbedürftigen in EU-Ländern soll nur dann erfolgen, wenn die jeweiligen Staaten dafür freiwillig Plätze anbieten. "Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden", heißt es in einer bei einem Sondertreffen der Innenminister verabschiedeten Erklärung. Zum Artikel

Kassenärzte fordern Stiko-Empfehlung zur dritten Impfung. Es gehe darum, diejenigen zuerst durch eine dritte Dosis schützen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Nach leichtem Rückgang steigt die Sieben-Tage-Inzidenz an auf nun 75,7. Die Null-Covid-Strategie in Australien scheitert an der sich stark ausbreitenden Delta-Variante, gesteht eine Regionalregierung ein. Justizministerin Lambrecht sagt, eine Auskunftspflicht an den Arbeitgeber über den Impfstatus von Beschäftigten dürfe es nur in Ausnahmefällen geben. Zum Artikel

Neue Corona-Regeln erzürnen Impfgegner in Italien. Reisen nur noch mit dem "Green Pass": Italiens Regierung führt die 3-G-Regel in Schnellzügen, Fernbussen, Fähren und Flugzeugen ein. Die Bewegung der "No Vax" fühlt sich diskriminiert und protestiert, manchmal eskaliert der Zorn. Zum Artikel

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Hiltrop holt Gold mit dem Luftgewehr. Bei den Paralympischen Spielen bringt sie mit dem letzten Schuss über zehn Meter einen Vorsprung von 0,1 Ringen vor der Südkoreanerin Jino Park ins Ziel. Für die deutschen Sportschützen ist es die erste Goldmedaille seit den Spielen in Athen 2004. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bundestagswahl

Die NRW-CDU hat Angst vor der doppelten Blamage. Sogar in seinem Heimatland tut sich die CDU schwer mit Laschet. Der könnte nicht nur den Kampf ums Kanzleramt verlieren, sondern seine Partei nach nur fünf Jahren Regierungszeit obendrein um die Macht am Rhein bringen: Mitte Mai 2022 stehen in NRW Landtagswahlen an - und noch wissen die Christdemokraten nicht, wer Laschets Lücke ausfüllen und sie führen soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Dass Laschet Merkels Hilfe braucht, hat sich der Kanzlerkandidat der Union auch selbst zuzuschreiben

Wie lässt sich das Umfragehoch der SPD erklären? Während die SPD bei der Sonntagsfrage Mitte Juli noch bei 15 Prozent lag und die Union bei 30, sehen einige Institute jetzt einen Vorsprung für die Partei von Scholz. Dass könnte daran liegen, dass dieser einen fehlerärmeren Wahlkampf macht als Laschet. Aber es könnten auch die guten Umfragewerte sein, die ihrerseits zu weiteren guten Umfragewerten führen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Gut fürs Kreuz. Der Papst fordert italienische Bischöfe auf, Pfarreien in "Fitnessstudios des christlichen Lebens" zu verwandeln. Eine himmlische Idee. Zum Artikel