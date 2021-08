Von Julia Bergmann

Die News zum Coronavirus

Israel tritt auf die Corona-Bremse. Fast 4000 Neuinfektionen an einem Tag: Die Zahl schockiert die Israelis, deren Land eine besonders hohe Impfquote hat. Bereits im Juni hatte man dort den Sieg über die Pandemie gefeiert und sämtliche Restriktionen aufgehoben. Die Regierung des neuen Premierministers schwenkt nun um und erlässt neue Beschränkungen. Zum Artikel

Deutschland will Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung anbieten. Während immer noch viele Menschen auf die erste Impfung warten, steht bereits fest: Schon von Herbst an plant das Bundesgesundheitsministerium Auffrischungsimpfungen für Ältere und Vorerkrankte. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert Deutschland und andere Nationen für geplante Drittimpfungen. Denn in vielen Ländern der Welt fehlt es noch immer an der Grundversorgung. Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen Berichten zufolge Impfung zur Voraussetzung für Einreise machen. Mit der Einführung dieses Systems sollten dann auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, wie unter anderem die New York Times unter Berufung auf Kreise aus dem Weißen Haus berichtete. Zum Artikel

Die News zu Olympia 2021

Wellbrock gewinnt Gold im Freiwasserschwimmen. Der Magdeburger zeigt die gesamten zehn Kilometer über ein starkes Rennen - und holt die erste Goldmedaille für den deutschen Schwimmverband seit 13 Jahren. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Was das Urteil zum Rundfunkbeitrag bedeutet. Wenn das Bundesverfassungsgericht an diesem Donnerstag sein Urteil fällt, geht es für den Beitragszahler um 86 Cent - und für die Öffentlich-Rechtlichen um alles. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU blamiert sich mit Anzeige gegen IT-Expertin. Lilith Wittmann findet eine Sicherheitslücke in einer Wahlkampf-App der CDU. Die Partei nimmt die App schnell offline, behebt die Schwachstelle und entschuldigt sich. Der Bundesgeschäftsführer bietet ihr wenig später einen Beratungsvertrag an. Nachdem die IT-Expertin ablehnt, wird sie angezeigt. Nun ermittelt das Berliner Landeskriminalamt gegen sie. Zum Artikel

Industrie kritisiert Kilmapaket der Grünen. Die Grünen beschwören gern die großen Fortschritte der Industrie beim Klimaschutz. Doch für ihre jüngsten Vorschläge kassiert die Partei eine Breitseite von der Industrielobby. "Aktionistisch" sei das 100-Tage-Programm, übergriffig und teuer. "Eine Beruhigungspille für die grüne Stammwählerschaft ist für die deutsche Industrie zu wenig, um den Wandel zum klimaneutralen Wirtschaftsstandort zu meistern", sagt Holger Lösch, der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bester Dinge

Aber bitte mit Make-up. Es gibt jetzt eine Barbiepuppe, die aussieht wie die britische Impfstoffforscherin Sarah Gilbert. Beim Spielen damit offenbart sich Mädchen im besten Fall, dass es auch männliche Kanzler geben kann. Zum Artikel