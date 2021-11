Julia Bergmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Wie die Ampel-Partner die Pandemie bekämpfen wollen. Eigentlich stecken SPD, Grüne und FDP noch mitten in den Verhandlungen über eine mögliche Ampel-Koalition. Die hohe Inzidenz und Kritik aus der Opposition zwingen die Parteien nun aber schon zu einem Gesetzentwurf zur Corona-Lage. Grüne und Liberale teilen die Einschätzung, dass ein weiterer Lockdown vor den Gerichten keinen Bestand mehr haben würde, alle drei Parteien wollen außerdem die kostenlosen Schnelltests wieder einführen. Bis ins Detail einig ist man sich aber noch nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Bald sind die Intensivstationen ausgebucht. Jeden Tag kommen 200 Corona-Patienten mehr auf die Intensivstationen. Noch bleiben nach Rechnung des Mathematikers Andreas Schuppert und des Leiters des Intensivregisters Divi, Christian Karagiannidis, etwa zwei Wochen, bis sie flächendeckend überfüllt sind. Solange keine umfassende Gemeinschaftsimmunität besteht, sei damit zu rechnen, dass es im Winter immer wieder zu heftigen Corona-Ausbrüchen komme, nahezu parallel zur Influenza-Saison. Ein Schließen der Impflücke könne das Problem ad hoc lösen. Zum Artikel

Inzidenz steigt erneut deutlich. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 213,7. Damit ist der Wert über Nacht um 12,6 gestiegen. Am Dienstagmorgen liegt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages bei 21 832 - fast doppelt so viele wie vor einer Woche. Eine Mehrheit spricht sich einer Umfrage zufolge für Einschränkungen für Ungeimpfte aus. Zum Artikel

München: Wie kommt man an die Booster-Impfung? Wann ist die Auffrischungsspritze nötig? Und reichen die Vakzine? Die Nachfrage nach den Drittimpfungen steigt deutlich, wie die Kassenärztliche Vereinigung Bayern mitteilt, Grund zur Panik vor möglichen Engpässen sei das aber nicht, sagen Experten. Was man rund um die dritte Impfung wissen muss. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Eskalation an der polnischen Grenze zu Belarus. Polens Regierung sucht nach einer Antwort auf eine dramatische Zuspitzung der Migrantenkrise an der Grenze zu Belarus. Dorthin werden offenbar Tausende Migranten unter Mitwirkung belarussischer Sicherheitskräfte gebracht und zum gewaltsamen Grenzübertritt ermuntert. Zum Artikel

Viel Lob für Nominierung von Klingbeil und Esken als SPD-Führungsduo. In der SPD zeichnet sich eine geräuscharme Neuaufstellung an der Parteispitze ab. Lars Klingbeil spricht bereits von einem "sozialdemokratischen Jahrzehnt". Zum Artikel

EXKLUSIV Söders Empfang zur Automesse IAA erregt die Gemüter. Im September hat die IAA-Mobility in München stattgefunden. Nun beantwortet die bayerische Staatskanzlei eine schriftliche Anfrage der Grünen - und sorgt für Zorn über einen Empfang des bayerischen Ministerpräsidenten Söder in der Residenz. Die Kritik der Fragesteller und im Internet bezieht sich auf die Zusammensetzung der Gästeliste, den geringen Frauenanteil - und auf die Kosten des Abends von 19 455 Euro. Zum Artikel

Facebook-Whistleblowerin Haugen setzt auf EU-Gesetze zur Regulation von Tech-Konzernen. Mit den Veröffentlichungen über ihren ehemaligen Arbeitgeber erschütterte Frances Haugen das Facebook-Imperium. Nun spricht sie im EU-Parlament in Brüssel - und fordert Europa auf, den Konzern stärker zu regulieren. Immerhin hat die EU bereits mehrere Gesetzesprojekte auf den Weg gebracht, um die Marktmacht von Tech-Konzerne wie Facebook, Google, Apple, Amazon einzuhegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Rot-rote Koalition: Zeitenwende in Schwerin. Nach 15 Regierungsjahren mit der CDU koaliert die SPD in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken. Nach der Landtagswahl Ende September präsentiert das rot-rote Bündnis nun den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Geplant ist ein neuer Feiertag: der internationale Frauentag am 8. März. Außerdem verspricht Schwesig Investitionen in die Wasserstofftechnologie und in die digitale Infrastruktur. Zum Artikel

Bulgarien wählt zum dritten Mal in diesem Jahr. Lehrerinnen verbrennen Masken und Impfgegner stürmen Einkaufszentren: Bulgarien hat die niedrigste Impfquote in der EU - und die Corona-Infektionszahlen schießen in die Höhe. Der Wahlkampf verschärft die Lage weiter. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Schmidteinander sind wir stark. Mit einer neuen App kann man auf den Spuren des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt durch Hamburg wandern. Eine Idee, die sich ausweiten ließe. Zum Artikel