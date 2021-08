Von Oliver Klasen

Wie die deutsche Rettungsmission organisiert ist. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen über den Einsatz ab, mit dem in den vergangenen Tagen Tausende deutsche Staatsbürger und sogenannte Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit gebracht wurden. Parallel verhandelt in Doha ein deutscher Diplomat ständig mit den Taliban über den Einsatz. Doch die Zeit läuft ab: Eine Verlängerung der Rettungsflüge über den 31. August hinaus lehnen die neuen Machthaber in Kabul ab: Es würde in ihren Augen einer weiteren Besetzung des Landes gleichkommen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Frauenrechte: Was in Afghanistan wirklich auf dem Spiel steht (SZ Plus)

Ein Großteil des südafrikanischen Impfstoffs geht ins Ausland. Nur zwei Millionen Dosen des im Land produzierten Vakzins von Johnson & Johnson, das zeigen Recherchen der New York Times, verbleiben in Südafrika, während 32 Millionen außer Landes geliefert werden. Für den Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation ist es ein Skandal, dass in Europa über eine dritte Booster-Impfung nachgedacht wird, während auf dem afrikanischen Kontinent erst zwei Prozent der Menschen vollständig geimpft sind. Aktivisten in Südafrika sagen, ohne die Exporte hätten viele Todesopfer vermieden werden können. Zum Artikel

EXKLUSIV Arbeitsagentur-Chef Scheele: "Wir brauchen 400 000 Zuwanderer pro Jahr". Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit richtet einen dramatischen Appell an die Bundesregierung, deutlich mehr Migration zuzulassen als in den vergangenen Jahren. "Fakt ist: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus", sagt Scheele. Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der Menschen im typischen Berufsalter ab. Deutschland könne das Problem nur lösen, indem es etwa Ungelernte qualifiziere, Arbeitnehmerinnen mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten lasse - und vor allem, indem es Zuwanderer ins Land hole. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Klimawandel hat die Flutkatastrophe im Juli mitverursacht. Nach dem verheerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwiesen die Politiker nur allgemein auf den Klimawandel als mögliche Ursache. Jetzt haben Wissenschaftler der sogenannten World Weather Attribution Initiative mithilfe von Wetterdaten und Klimamodellen aus der betroffenen Region konkret ausgerechnet: Starkregenfälle wie im Ahrtal und in Erftstadt sind durch die Erderwärmung häufiger und intensiver geworden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

News zur Bundestagswahl

Die Grünen versuchen zu retten, was zu retten ist. Das Ende der Ära Merkel sollte die Stunde Baerbocks werden. Doch statt Aufbruchstimmung herrscht Unsicherheit - von der ausgerechnet die SPD profitiert. Jetzt hoffen die Grünen, in den drei Fernsehtriellen gegen Laschet und Scholz zu punkten. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Was meint Laschet eigentlich? Deutschland soll "ein Land der digitalen Dichter und Denker" werden - wenn es nach Armin Laschet geht. Über die Kunst, etwas scheinbar originell Klingendes zu sagen - und etwas anderes zu meinen. Zum Artikel

Bester Dinge

Drei Komma Zahlensalat. Schweizer Forscher haben die Kreiszahl Pi mit nie zuvor erreichter Präzision berechnet. Damit sind nun mehr als 62 Billionen Nachkommastellen bekannt. Zum Artikel