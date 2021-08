Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

US-Truppen vollständig aus Afghanistan abgezogen. Die letzten amerikanischen Soldaten haben das Land verlassen - nach 20 Jahren vergeblichen Kampfes. Nach außen schwächt das die USA, im Inneren schüren die Republikaner die Wut auf die Regierung Biden. Auch weil sie Landsleute zurückgelassen hat, von etwa 250 Personen ist die Rede. An diesem Dienstag will sich der US-Präsident in einer Ansprache an das Volk wenden. Zum Artikel (SZ Plus)

Polens oberste Verfassungsrichterin stellt sich gegen die EU. Seit Julia Przyłębska Präsidentin des Verfassungsgerichtes in Warschau ist, hat das Gericht in allen wichtigen Verfahren nur noch im Sinne der regierenden PiS-Partei geurteilt. Für diesen Dienstag hat sie auf Antrag des Ministerpräsidenten eine Urteilsverkündung angesetzt: Jene Artikel der EU-Verträge sollen für verfassungswidrig erklärt werden, die Grundlage dafür sind, dass Polen Urteile des Europäischen Gerichtshofes befolgen muss. Zum Artikel

Ex-Tech-Star muss sich vor Gericht verantworten. An diesem Dienstag beginnt im kalifornischen San José der Prozess gegen Elizabeth Holmes. Die 37-Jährige wollte mit ihrer Firma ein revolutionäres Blutuntersuchungsverfahren entwickeln, sie hatte alles, um Amerikas neue Tech-Ikone zu werden. Dann brach das Unternehmen zusammen. Ein Prozess muss nun zeigen, wie viel Schuld sie trägt. Der Vorwurf lautet auf vielfachen Betrug. Zum Artikel (SZ Plus)

Wer wird die stärkste Frau der Bundes-SPD? Am 26. September stehen neben der Bundestagswahl auch in zwei Bundesländern Entscheidungen an: Manuela Schwesig stellt sich in Mecklenburg-Vorpommern als Ministerpräsidentin zur Wiederwahl, Franziska Giffey will in Berlin die Nachfolge des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller antreten. Derzeit haben beide Sozialdemokratinnen eine gute Ausgangslage - auch für weitere Karriereschritte. Zum Artikel (SZ Plus)

Einmal Schmutzkampagne, bitte. Der Journalist Peter Kreysler hat sich für eine ARD-Dokumentation undercover von professionellen Wahlbeeinflussern beraten lassen - und skrupellose Angebote erhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Inzidenz sinkt erstmals seit acht Wochen. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 74,8. Das ist etwas weniger als am Tag zuvor und der erste Rückgang seit Anfang Juli. Binnen 24 Stunden werden in Deutschland 5750 neue Corona-Fälle gezählt worden. Zum Artikel

Auskunftspflicht oder doch Impfpflicht? Die Regierung von Baden-Württemberg will, dass Mitarbeiter bestimmter Berufsgruppen ihren Chefs den Impfpass vorlegen - zum Beispiel Pflegekräfte oder auch Polizisten und Lehrer. Dem Leiter des größten Pflegeunternehmens im Land, das 156 Einrichtungen betreibt, geht das nicht weit genug: Er fordert eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Zum Artikel

Wann es zu Impfdurchbrüchen kommen kann. Nach zwei Monaten der relativen Sommerruhe deutet sich an: Eine Impfquote von 60 Prozent wird bei Tausenden Neuinfektionen pro Tag kein Schutz vor einer Überlastung des Gesundheitssystems sein. Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 steigt, die meisten sind ungeimpft. Doch in seltenen Fällen erkranken auch Geimpfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Dänemark schafft die Pandemie ab. Kein Corona-Pass, kein Lockdown: Kopenhagen will Covid-19 nicht länger als gesellschaftsbedrohend einstufen - und alle Beschränkungen abschaffen. Der Gesundheitsminister begründet das mit dem guten Pandemiemanagement und der hohen Impfbereitschaft der Däninnen und Dänen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Die Elfjährige, die mit den Großen rockt. Nandi Bushell spielt Schlagzeug wie ein Profi. Dabei ist sie noch nicht mal im Teenager-Alter. Jetzt durfte sie mit ihrem großen Idol auftreten. Zum Artikel