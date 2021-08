An den Einlasstoren am Flughafen Kabul wächst die Terrorgefahr, warnen mehrere Staaten.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

US-Botschaft warnt vor Terrorgefahr am Flughafen Kabul. Amerikaner sollten das Gebiet um die Einlasstore "sofort verlassen". Großbritannien und Australien sprechen von einer "hohen Bedrohung". Auch die deutsche Botschaft warnt vor Schießereien und Terroranschlägen. Die Sicherheitslage spitzt sich zu. Zum Artikel

Stoltenberg: "Alle Verbündeten sind sich des Dilemmas bewusst". Der Nato-Generalsekretär spricht im Interview über die Risiken, die Rettungsmission aus Kabul zu verlängern. Je länger man in Kabul bleibe, desto "größer wird das Risiko einer Terrorattacke". Diese Gefahr sei "nicht theoretisch, sondern sehr real". Die Militärallianz müsse Fehler analysieren, ihren Zusammenhalt sieht er aber nicht gefährdet. Zum Artikel

EXKLUSIV Rürup: Erwarte nach der Bundestagswahl keine Anhebung des Rentenalters. Der frühere Chef der Wirtschaftsweisen vermutet, dass es dafür in den kommenden vier Jahren keine Mehrheit gibt - zumal die Altersgrenze von 67 Jahren erst ab 2031 gelte. Wahrscheinlich sei, dass ein größerer Anteil der Renten nicht mehr aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sondern aus Steuereinnahmen finanziert werde. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt 12:0 gegen Bremer SV. Die Münchner feiern in der ersten Pokalrunde gegen den Fünftligisten den zweithöchsten Pflichtspielsieg ihrer Geschichte. Choupo-Moting erzielt vier Tore. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Bundestag verlängert "epidemische Lage". 325 Abgeordnete stimmten dafür, 253 dagegen. Mit dem Beschluss sind Corona-Verordnungen der Länder, etwa zur Maskenpflicht, weiterhin möglich. Zum Artikel

Erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen im Großraum Sydney. Trotz eines seit acht Wochen geltenden strikten Lockdowns bekommt die Region an der Ostküste die jüngste Viruswelle bislang nicht in den Griff. Die Regierungschefin des Bundesstaats New South Wales kündigt leichte Lockerungen der Regeln für vollständig Geimpfte an. Zum Artikel

Was der Inzidenzwert noch wert ist. Bundesgesundheitsminister Spahn will den Inzidenzwert 50 aus dem Gesetz streichen. Doch hat damit diese Berechnungsgröße für die Ausbreitung der Pandemie tatsächlich ausgedient? Wissenschaftler warnen davor, sie aus dem Blick zu verlieren. Zum Artikel

Bester Dinge

Das Praktifix-Prinzip. Heißen Kaffee zubereiten ohne Kaffeemaschine, ohne Strom, Feuer oder Gas? Doch, das funktioniert wirklich. Zum Artikel