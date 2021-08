SZ am Morgen

Bis zu 600 Bundeswehrsoldaten sollen bei der Absicherung der Rettungsaktion in Afghanistan helfen. Im Bild: Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe stehen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Afghanistan: Bis zu 600 Bundeswehrsoldaten sollen Rettung absichern. Neben den speziell für solche Einsätze ausgebildeten Fallschirmjägern der Division Schnelle Kräfte sollen beispielsweise auch Feldjäger und Sanitäter zum Einsatz kommen, sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Beim ersten Hilfsflug der Bundeswehr aus Kabul sind einem Bericht zufolge nur sieben Menschen von der offiziellen Ausflugsliste an Bord. In eine einzige Maschine der US-Luftwaffe drängen sich offenbar etwa 640 Afghanen. Innenminister Seehofer rechnet damit, dass bis zu fünf Millionen afghanische Flüchtlinge das Land verlassen könnten. Zum Liveblog

"Bitter, dramatisch, furchtbar". Bundeskanzlerin Merkel findet klare Worte für die Lage in Afghanistan. "Möglichst viele Menschen" wolle man noch außer Landes bringen, sagt die Kanzlerin. Es gehe als erstes darum, "unsere Landsleute in Sicherheit zu bringen", dann die Ortskräfte und Mitarbeiter, die in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben. Zum Artikel

Biden schiebt die Schuld den Afghanen und Trump zu. Trotz des chaotischen Abzugs verteidigt US-Präsident Joe Biden sein Vorgehen. Von seinem Vorgänger Trump habe er eine Verpflichtung geerbt, das Land bis Mai zu verlassen. Keine Option sei es gewesen, eine neue jahrelange Mission zu starten. Mehrmals macht der US-Präsident die Afghanen selbst für die Lage verantwortlich. Die politischen Führer und die Armee hätten das Land im Stich gelassen. Bidens Rede überzeugt nicht einmal alle in der eigenen Partei. Zum Artikel

Pokal-Aus für VfL Wolfsburg nach Wechselfehler. Dem Bundesligisten VfL Wolfsburg wird der 3:1-Sieg im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster nachträglich aberkannt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gibt dem Einspruch des Regionalligisten gegen die Wertung der Erstrundenpartie statt. Münster wird mit 2:0 zum Sieger erklärt und zieht in die zweite Pokalrunde ein. Der neue VfL-Trainer van Bommel hatte in der Partie sechs statt der erlaubten fünf Spieler eingewechselt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Wo die Inzidenz nicht mehr zählt. In Baden-Württemberg gilt jetzt eine neue Corona-Verordnung. Was darin nicht mehr auftaucht, sind Maßnahmen, die sich an die Zahl der Neuinfektionen koppeln. Kann das gutgehen? Zum Artikel

Türkei nun Hochrisikogebiet. Mitten in der Urlaubssaison gelten damit für Menschen, die aus dem Land einreisen, andere Regeln. Einreisende, die weder genesen noch geimpft sind, müssen sich nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben - ab dem fünften Tag kann diese durch einen negativen Corona-Test beendet werden. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantänepflicht automatisch nach fünf Tagen. Zum Artikel

Bester Dinge

Ein Fall für die Modepolizei. Grässliche Motto-T-Shirts, Shorts mit Ananas-Muster, Socken in Sandalen: Endlich gibt es eine angemessene Waffe gegen solche Modeverbrechen. Zum Artikel