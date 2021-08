Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Erste deutsche Staatsbürger werden aus Afghanistan ausgeflogen. Einem Bericht zufolge landen 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Katar. Dutzende weitere Deutsche und Tausende Ortskräfte warten noch. Ein Flugzeug der Bundeswehr startet nach Kabul. Die USA bringen all ihr Botschaftspersonal zum Flughafen und schicken etwa 1000 weitere Militärs zur Verstärkung. Die Taliban dringen in den Präsidentenpalast vor, verkünden ihren Sieg und erklären die Kämpfe im Land für beendet: "Der Krieg in Afghanistan ist vorbei." Zum Liveblog

Der Druck auf Laschet wächst. Der CDU-Kanzlerkandidat hat im Wahlkampf zwar einen Gang hochgeschaltet. Vielen in der Union geht es aber immer noch zu langsam. Wenn an diesem Montag der Bundesvorstand zusammenkommt, erwarten die Parteifreunde von ihrem Vorsitzenden dringend weitere Impulse. "Wir wussten um die Schwächen Laschets", sagt ein Vorstandsmitglied. "Aber jetzt zeigt er noch nicht einmal die Stärken, die er bisher hatte." Zum Artikel

Trudeau ruft vorgezogene Neuwahlen in Kanada aus. Keine zwei Jahre nach der letzten Wahl wird das Parlament aufgelöst. Der Premier führt derzeit eine Minderheitsregierung an und hofft wegen seiner Corona-Politik auf mehr Stimmen und eine Mehrheit. Trudeau war in der Vergangenheit etwa wegen der Vergabe eines millionenschweren Regierungsauftrags an eine Wohltätigkeitsorganisation unter Druck geraten, zu der er enge familiäre Kontakte hat. Zum Artikel

Fast 1300 Tote nach Erdbeben auf Haiti. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter stark an. Befürchtet wird eine noch höhere Zahl, weil Tausende Gebäude zerstört wurden. Menschen wurden unter eingestürzten Wohnhäusern, Hotels, Schulen und Kirchen begraben. Bergungsarbeiten und Hilfsmaßnahmen laufen an. Schon an diesem Montag könnte ein tropisches Tief das Katastrophengebiet treffen. Heftige Regenfälle und Sturm drohen die Suche nach Überlebenden zu erschweren. Zum Artikel

Tagesthemen bekommen Konkurrenz von "RTL direkt". In dem neuen Nachrichtenformat ist an diesem Montag zum ersten Mal der frühere "Tagesschau"-Chefmoderator Jan Hofer zu sehen. Von Herbst an kommt die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay dazu. Helge Fuhst, zweiter Chefredakteur von ARD aktuell, spricht im Interview über abgeworbene Moderatoren, Kampfprogrammierung und mehr Nähe im Studio. Zum Artikel

Die News zum Coronavirus

Inzidenz steigt auf 36,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2126 Corona-Neuinfektionen und vier Todesfälle. Zum Artikel

Ist Deutschlands Impfquote höher als gedacht? Verlässliche Daten sind für das Management der Corona-Pandemie unerlässlich. Jetzt zeigt ein RKI-Report Unsicherheiten bei der Impfquote auf. Wie kommen sie zustande? Und was bedeutet das für den Herbst? Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Hundert Jahre Munterkeit. Im kleinen Dorf Perdasdefogu auf Sardinien sind dieses Jahr schon wieder fünf Menschen 100 Jahre alt geworden. Das hat natürlich Gründe. Zum Artikel