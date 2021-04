Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Weidel tritt nicht als AfD-Spitzenkandidatin an. Sie galt auf dem Parteitag in Dresden als große Hoffnung der äußerst Rechten in der Partei. Kurz vor dem Start zieht sich die Vize-Parteichefin Weidel jedoch vorerst aus dem Rennen um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl zurück. Zum Artikel

EXKLUSIV Sauter organisierte Spender-Essen für Seehofer. Als CSU-Chef speiste der heutige Bundesinnenminister Seehofer regelmäßig mit Wirtschaftsgrößen im Luxusrestaurant. Es ging darum, dank potenzieller Geldgeber die Parteikasse ein wenig aufzufüllen. Man habe, heißt es in CSU-Kreisen, "Spenderpflege" betrieben. Der inzwischen in Ungnade gefallene Sauter soll auch selbst an den Treffen teilgenommen haben. Zum Artikel

Unionspolitiker fordern rasche Entscheidung über Kanzlerkandidatur. CDU-Chef Laschet oder CSU-Chef Söder? 50 Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag drängen auf ein Mitspracherecht. Fraktionschef Brinkhaus will eine Entscheidung in den kommenden zwei Wochen. Zum Artikel

Amazon-Mitarbeiter stimmen gegen Gewerkschaft. Der Onlinehändler ist der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA. Gewerkschaften haben hier nichts zu melden. Das hätte sich nun an einem ersten Standort ändern können. Aber die Beschäftigten wollen nicht. Sollte das Resultat nicht gekippt werden, so hätte der Konzern von Multimilliardär Bezos die historische Wahl für sich entschieden und den ersten Durchbruch einer US-Arbeitnehmervertretung in seiner rund 27-jährigen Geschichte verhindert. Zum Artikel

Biden bricht in Haushaltsentwurf mit der Ära Trump. Der US-Präsident legt eine erste Fassung für den Haushalt vor. Darin bittet der Demokrat den Kongress, die Ausgaben zum Kampf gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz deutlich zu erhöhen wie auch für Schulprogramme und die medizinische Forschung. Die Gelder für die Grenzmauer zu Mexiko - ein zentrales Projekt von Trump - werden dagegen gestrichen. Zum Artikel

Rapper DMX ist tot. Der US-Musiker lag nach einem Herzanfall seit Anfang April im Krankenhaus und wurde künstlich am Leben gehalten. Nun ist er mit 50 Jahren gestorben. DMX wurde mit Hits wie "Party Up" und "Get At Me Dog" bekannt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Montgomery prophezeit Triage-Anwendung. Deutsche Kliniken würden "eingeholt von den Infektionen, die vor vier Wochen stattgefunden haben", sagt der Weltärztepräsident. Das Robert-Koch-Institut meldet einen erhöhten Inzidenzwert. Zum Artikel

EMA und FDA nehmen Blutgerinnsel nach Johnson&Johnson-Impfung in den Blick. Die für Arzneimittel zuständigen Behörden der USA und der EU betonen aber, es sei noch kein Zusammenhang zwischen dem Vakzin und den sehr seltenen Thrombosen-Fällen festgestellt. Die EMA untersucht nach eigenen Angaben vier Fälle, von denen einer tödlich verlaufen sei. Zum Artikel

Bester Dinge

Herzlichen Glückwunsch zum Zeugungstag! Fußballer Antoine Griezmann ist zum dritten Mal Vater geworden - zum dritten Mal am 8. April. Das kann doch einfach kein Zufall sein. Zum Artikel