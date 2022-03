Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Ukrainische Städte und Wohngebiete unter Beschuss. Lokale Behördenvertreter melden Angriffe aus dem Großraum von Sumy und aus Mykolajiw, auch in Kiew schrillen wieder Sirenen. Für Donnerstag sollen drei Fluchtkorridore aus dem Raum Sumy vereinbart worden sein. Für das eingekesselte Mariupol gibt es noch keine Lösung - dort ist nach Angaben des Stadtrats ein Kinderkrankenhaus durch russische Luftangriffe zerstört worden. Zum Liveblog

Der Kreml steht kurz vor der Staatspleite. Russland droht eine Insolvenz, wie sie die Finanzmärkte noch nicht gesehen haben. Doch die Folgen für den Staat dürften dennoch relativ mild sein, weil seine Schulden im Ausland nur vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Das ist beinahe irrelevant angesichts seiner Devisenreserven. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Gipfel will Botschaft an Putin senden - und an die Ukraine. Im Schloss von Versailles kommen an diesem Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Der französische Präsident Macron will die EU souveräner und widerstandsfähiger machen. Deshalb geht es bei dem Treffen um Investitionen in die Armeen und mehr Anstrengungen, damit die EU unabhängiger von russischem Öl und Gas wird. Auch der Beitrittsantrag aus Kiew dürfte erneut Thema werden. Zum Artikel

Baerbock bereist den Balkan. Die deutsche Außenministerin fliegt für drei Tage nach Bosnien, Serbien, in den Kosovo und in die Republik Moldau. Der Frieden in der Region ist prekär - und der Kreml mischt sich überall kräftig ein. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Erstmals mehr als 250 000 Neuinfektionen an einem Tag. Das Robert-Koch-Institut meldet gut 260 000 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit den achten Tag in Folge, sie liegt nun bei 1389. Die regionalen Unterschiede sind groß: In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Inzidenzwert mehr als 1700, in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen hingegen weniger als 800. Zum Artikel

Künftige DGB-Chefin fordert Vermögenssteuer und Abschaffung von Minijobs. Yasmin Fahimi stellt an die Bundesregierung eine Reihe klassisch linker Forderungen. Insbesondere Frauen müssten bessergestellt werden, sagt die frühere SPD-Generalsekretärin, die zum Gewerkschaftsbund wechselt. "Frauen sitzen viel zu oft in Teilzeit, in Minijobs, in Befristungen fest." Zum Interview (SZ Plus)

Schwere Ausschreitungen auf Korsika. Auf der französischen Mittelmeerinsel haben Demonstranten die Polizei auch mit Molotow-Cocktails angegriffen. Mindestens 27 Menschen werden verletzt, darunter 23 Polizisten. Auslöser der Proteste ist, dass der korsische Separatist Yvan Colonna in einem Gefängnis in Südfrankreich lebensgefährlich verletzt worden ist. Zum Artikel

Madrid wirft Paris aus der Champions League. Dank eines Hattricks von Karim Benzema holt Real Madrid einen Rückstand gegen Paris Saint-Germain auf und gewinnt 3:1. Die millionenschwere Truppe mit Messi, Neymar und Mbappé scheitert damit schon im Achtelfinale. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Geistreiches Gestein. Ein bedeutender japanischer Fels bricht entzwei, nun läuft einem Aberglauben zufolge eine Dämonin frei herum. Zumindest für eines der beiden Probleme gibt es eine pragmatische Lösung. Zum Artikel