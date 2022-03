Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Ukrainisches Atomkraftwerk unter Beschuss. Europas größtes Atomkraftwerk nahe der südukrainischen Großstadt Saporischschja werde von russischen Panzern beschossen, erklärt der ukrainische Präsident. Die Internationale Atomenergiebehörde teilt mit, es seien keine "essenziellen" Anlagen beschädigt worden. Bei ihren Gesprächen einigen sich Vertreter Russlands und der Ukraine auf die Einrichtung "humanitärer Korridore" zur Versorgung von Zivilisten. Zum Liveblog

Scholz verpasst Schröder eine Abreibung. In der Sendung von Maybrit Illner kann der Bundeskanzler dank seines Stoizismus Souveränität in Zeiten der Krisen ausstrahlen. Den Ex-Kanzler fordert er auf, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Gleich zweimal lässt er die Frage geradezu demonstrativ unwidersprochen, ob deutsche Politik gegenüber Putin nicht nur naiv, sondern womöglich auch korrumpierbar gewesen sei. Zum Artikel (SZ Plus)

Georgien und Moldau wollen in die Europäische Union. Die einstigen Sowjetrepubliken stellen Anträge auf eine EU-Mitgliedschaft. Beide Länder haben ein angespanntes Verhältnis zu Moskau. Angesichts des brutalen russischen Vorgehens in der Ukraine sind auch sie zunehmend in Sorge. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Macron erklärt Kandidatur. Der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich läuft längst, der 44 Jahre alte Amtsinhaber steigt erst sehr spät offiziell ins Rennen ein. In Umfragen liegt Macron mit etwa 25 Prozent Zustimmung vor der Rechten Marine Le Pen, der Konservativen Valérie Pécresse und dem Rechtsextremen Éric Zemmour. Zum Artikel

EXKLUSIV Drosten geht juristisch gegen Virologen vor. Der Mediziner von der Berliner Charité wehrt sich gegen den Hamburger Professor Roland Wiesendanger und das Magazin "Cicero". Es geht um den Vorwurf, Drosten habe die Öffentlichkeit getäuscht, was die Herkunft des Coronavirus angeht. Unter anderem hatte Wiesendanger Drosten in einem Interview vorgeworfen, Teil einer gezielten "Verschwörung" zu sein. Zum Artikel

Spanische Justiz stellt Ermittlungen gegen Juan Carlos ein. Die Untersuchungen zu Korruptionsvorwürfen und zum Verdacht der Geldwäsche und des Steuerbetrugs hätten den früheren König ins Gefängnis bringen können. Nun kann er gefahrlos aus seinem Exil in Abu Dhabi zurückkehren, wohin er vor 19 Monaten ausgereist war. Zum Artikel

EXKLUSIV Warum Investitionen in Windräder für die EU nicht als grün gelten. Ausgerechnet die Europäische Union könnte den Ausbau von Wind- und Sonnenkraft ins Stocken bringen. Denn zur sogenannten Taxonomie gibt es eine Detailregelung, die vor allem kleine Unternehmen benachteiligt. Eine Bank darf die Finanzierung nur dann als grün deklarieren, wenn das Windkraft-Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter hat und es "kapitalmarktorientiert" ist, also beispielsweise Anleihen oder Aktien ausgibt. Zum Artikel

Nach spätestens 14 Jahren machen heutige Rentner Gewinn. Fast 35 Millionen Menschen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Viele Versicherte fragen sich: Werde ich irgendwann mehr herausbekommen, als ich eingezahlt habe? Nun liegt erstmals eine Untersuchung vor, in der genau das berechnet wurde. Derzeitige Rentner stehen gut da, künftige Rentner jedoch werden sehr lange einzahlen müssen, bis ein positiver Saldo herauskommt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Alle Paare sparen in Rom. Heiraten brachte schon immer finanzielle Vorteile. Wer es jetzt in der italienischen Hauptstadt tut, erhält auch noch einen Bonus. Wie romantisch. Zum Artikel