Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Scholz, Macron und Duda betonen Geschlossenheit. Der Bundeskanzler erklärt nach seinem Treffen mit dem französischen und dem polnischen Präsidenten: Eine weitere Verletzung der Grenzen der Ukraine werde harte Konsequenzen für Russland haben. Zum Artikel

EXKLUSIV Mehrheit der Europäer will Ukraine verteidigen. Umfragen zeigen, dass vor allem in osteuropäischen Ländern die Mehrheit eine Invasion der Ukraine durch Russland noch in diesem Jahr für wahrscheinlich hält. In Deutschland gehen immerhin 52 Prozent von einem russischen Angriff aus. Mindestens 60 Prozent der Befragten in sieben europäischen Ländern finden, dass in diesem Fall die Nato oder die EU die Ukraine verteidigen sollte. In Deutschland zeigen sich Anhänger der Grünen und der SPD etwas eher bereit, die Ukraine zu verteidigen, als Wähler der Union. Und unter den AfD-Anhängern sind die meisten gegen einen solchen Einsatz. Zum Artikel

Fürth: Betrunkener Lkw-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung. Solch eine Zerstörung habe er noch nie gesehen, sagt ein Polizeisprecher. Ein Lastwagen schiebt mehrere Autos zusammen, ein Feuer entsteht, ein Haus wird in Mitleidenschaft gezogen. Zum Artikel

Frauen werden im deutschen Film weniger vielfältig dargestellt. Zwar hat der Anteil von Frauen einer Studie zufolge zugenommen und sie sind fast ebenso häufig sichtbar wie Männer, allerdings sind diese Frauen fast alle jung, schlank und werden "im Kontext von Partnerschaft und Beziehung dargestellt". Nur neun Prozent der männlichen Protagonisten wurden als "sehr dünn" eingestuft, aber ein Viertel der Schauspielerinnen. Zum Artikel

Aktuelles zur Corona-Krise

EXKLUSIV Drosten wehrt sich gegen Täuschungs-Vorwürfe zum Ursprung der Pandemie. Ein Physiker behauptet, Experten verschleierten bewusst den Ursprung von Sars-CoV-2. Der Virologe Drosten hält ein natürliches Phänomen für wahrscheinlich. Spuren der Entstehung könne man wohl noch immer finden. Er vermutet, dass Sars-CoV-2 in Fledermäusen entstand und über einen Zwischenwirt auf den Menschen sprang. Drosten vermisst brauchbare Untersuchungen über Coronaviren in den Tieren in China, die als Zwischenwirte infrage kämen, wie Schleichkatzen oder Marderhunde. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1451. Das Robert-Koch-Institut meldet 234 250 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Lauterbach hält Söders Vorhaben, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen für "hochproblematisch". Zum Artikel

Was hat die 3-G-Regel bewirkt? Erste Schätzungen zeigen, dass die Nachweispflicht für einen Immunschutz oder verpflichtende Virus-Tests die Impfquote vor allem bei jüngeren Menschen erhöhen kann. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Ländern. Die 3-G-Regelungen in Frankreich und Italien entfalteten eine größere Wirkung als in Deutschland, zeigen mehrere Studien. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Das H in der Suppe. In Celle verschwindet ein Buchstabe von der Fassade des Alten Rathauses - harte Arbeit für Kriminalisten. Zum Artikel