Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EU-Parlamentspräsident Sassoli gestorben. Der 65 Jahre alte Sozialdemokrat stirbt am frühen Morgen in einem italienischen Krankenhaus. Dort wurde er wegen "einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems" behandelt. In seiner politischen Karriere setzte sich der Journalist immer wieder für die Belange von Menschen auf der Flucht ein. Seine Amtszeit als Parlamentspräsident wäre in wenigen Tagen zu Ende gegangen. Nachfolgerin dürfte die Malteserin Roberta Metsola von der christdemokratischen EVP werden. Zum Artikel

Keine sichtbare Annäherung zwischen Russland und den USA. Das vertrauensbildende Treffen zum Ukraine-Konflikt und der Sicherheit Europas geht unversöhnlich, aber ohne Eklat zu Ende. Beide Seiten betonen ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen, zeigen sich aber kompromisslos. Einen intensiven Austausch gibt es offenbar beim Thema Rüstungskontrolle. Zum Artikel

EXKLUSIV Umweltverbände: Scholz muss Nein zur Atomkraft sagen. Deutschland solle sich wie Österreich und Luxemburg mit aller Macht gegen die Taxonomie-Pläne der EU-Kommission stellen, verlangen Umweltschützer in einem gemeinsamen Appell. Die Regierung müsse im Ministerrat der EU Nein sagen, heißt es in einem Brief von 13 Verbänden, der an diesem Dienstag ans Kanzleramt gehen soll. Hintergrund sind Pläne der Kommission, auch Atom- und Gaskraftwerke unter Bedingungen als "nachhaltig" zu deklarieren. Zum Artikel

Siemens-Energy-Vorständin: Deutsche Industrie muss "die Genderfrage ernst nehmen". Maria Ferraro fordert mehr Frauen in Vorständen. Die Lage sei "alles andere als zufriedenstellend". Frauen müssten immer noch "härter arbeiten, um das Gleiche zu erreichen". Sie selbst habe immer das Gefühl gehabt, sich "beweisen zu müssen", sagt Ferraro, die als Tochter süditalienischer Einwanderer in Kanada geboren wurde und 2020 in den Siemens-Energy-Vorstand aufrückte, wo sie für Finanzen sowie Diversität und Inklusion zuständig ist. Zum Interview (SZ Plus)

Mehr als eine Million Menschen unterschreiben Petition gegen Ritterschlag für Tony Blair. Der Labour-Politiker war von 1997 bis 2007 britischer Premierminister und hat drei Wahlen gewonnen, doch dass er sein Land in den Irak-Krieg führte, nehmen ihm viele Britinnen und Briten bis heute übel. Nun erhält Blair die höchste Auszeichnung, die Queen Elizabeth vergeben kann - doch der Widerstand ist immens. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Deutschlandweit demonstrieren Zehntausende. Größtenteils verlaufen die Kundgebungen von Querdenkern und Gegnern der Corona-Maßnahmen friedlich. In Bautzen allerdings werden Polizisten mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen. Das Robert-Koch-Institut registriert 45 690 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 375,7 auf 387,9. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschließen, die Impfzentren bis Ende 2022 offen zu halten. Im Bundestag werden die Corona-Maßnahmen für Abgeordnete und Mitarbeiter verschärft. Zum Artikel

Wie gut schützt die Impfung vor Omikron? Die neue Virusvariante breitet sich rasant in Deutschland aus. Experten sind sich einig: Die Impfung kann Omikron den Schrecken nehmen. Aber wie effektiv schützt die Grundimmunisierung gegen die Virusvariante, wie gut der Booster? Und wird ein Booster-Booster nötig? Wichtige Fragen im Überblick. Zum Artikel

Das angebliche bayerische Impf-Problem. Auch wenn sich der Abstand inzwischen verringert hat: Weil die Bayern bei den Corona-Impfungen lange Zeit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt lagen, gelten sie manchen als Impf-Muffel. Zu Recht? Fünf Beispiele aus der Impfstatistik. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Bodycam Hero. Jon Smith arbeitet erst seit 2020 als Polizist in Lewiston. Dank der Rettung eines Hundes, die eine Bodycam aufgezeichnet hat, wird er nun zum zweiten Mal als Held gefeiert. Zum Artikel