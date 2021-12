Von Philipp Saul

Das wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Inzidenz steigt erstmals seit zwei Wochen. Das Robert-Koch-Institut meldet eine leicht um 0,6 auf 316,0 gestiegene Inzidenz, 16 086 Neuinfektionen und 119 neue Todesfälle. Gesundheitsminister Lauterbach lässt prüfen, ob ein nationales Register zur zentralen Erfassung von Impfdaten sinnvoll wäre. Für diesen Montag rechnet er damit, dass die EU-Arzneimittelbehörde den Impfstoff des Herstellers Novavax zulässt. Angesichts der Omikron-Variante wollen Bund und Länder am Dienstag unter anderem über Verschärfungen bei Veranstaltungen und eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht sowie Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beraten. Zum Artikel

Nicht alle Unternehmen wollen Corona-Bonus zahlen. Frei von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sind die Corona-Boni nur noch bis Ende März. Welche Regeln gibt es überhaupt für diese Sonderzahlungen? Und sind Boni nicht auch einfach eine Möglichkeit, sich um Gehaltserhöhungen zu drücken? Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV "Me Too"-Vorwürfe erschüttern die Deutsche Bank. Hochrangige Manager sollen eine junge Mitarbeiterin sexuell bedrängt und ausgenutzt haben, so der Vorwurf der Frau. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung musste eine Führungskraft nach den Vorwürfen gehen. Einem weiteren Manager droht zumindest eine Abmahnung. Gegen beide gibt es strafrechtliche Ermittlungen wegen möglicher Sexualdelikte, geführt von der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Zum Artikel (SZ Plus)

Gedenken an Opfer des Attentats auf dem Berliner Breitscheidplatz. Fünf Jahre nach dem Attentat sind sich Betroffene und Politiker einig, dass Terroropfer besser versorgt werden sollten. Bundeskanzler Scholz betont: "Der Staat muss wehrhaft sein und seine Bürgerinnen und Bürger schützen." Opfer des Anschlags hatten sich vor dem Jahrestag in einem offenen Brief an die Bundesregierung unzufrieden geäußert. Sie forderten einen würdigen Umgang mit den Betroffenen und die umfassende Aufklärung der Tat. Zum Artikel

Bijan Djir-Sarai soll FDP-Generalsekretär werden. Parteichef Lindner wird den Gremien der Liberalen an diesem Montag Djir-Sarai als neuen Generalsekretär vorschlagen. Das bestätigten Parteikreise der Süddeutschen Zeitung. Die Wahl überrascht, denn der 45-Jährige stammt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, der bei den Spitzenämtern überrepräsentiert ist. Zudem geht das wichtigste Parteiamt nach dem Vorsitzenden damit ebenfalls an einen Mann. Zum Artikel

Ehemaliger Studentenführer wird neuer Präsident von Chile. Der 35 Jahre alte Linkskandidat Gabriel Boric gewinnt die Stichwahl. Sein rechtsgerichteter Rivale, der Pinochet-Anhänger José Antonio Kast, dessen Familie deutsche Wurzeln hat, erhält 44,1 Prozent und erkennt seine Niederlage an. Die Wahl galt vielen als wichtigste Richtungsentscheidung seit Chiles Rückkehr zur Demokratie 1990. Zum Artikel

Wahlbeteiligung in Hongkong auf Rekordtief. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung haben offenbar viele Menschen die Hoffnung auf demokratische Veränderungen in der ehemaligen britischen Kolonie aufgegeben. Es durften ohnehin nur China-treue Kandidaten antreten. Zum Artikel

Mihambo, Zverev und Bahnrad-Vierer der Frauen als Sportler des Jahres gekürt. Die Preisträger sind allesamt Olympiasieger der Sommerspiele in Tokio. Zverev ist der erste Herrentennisprofi seit drei Jahrzehnten, der als Sportler des Jahres ausgezeichnet wird. Für Weitspringerin Mihambo ist es die dritte Auszeichnung in Serie. Die Bahnrad-Frauen dominierten in diesem Jahr ihre Disziplin und fuhren in Tokio zu mehreren Weltrekorden. Zum Artikel

Köln gewinnt gegen Stuttgart. Mit dem 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart schließt der 1. FC Köln die Hinrunde der Fußball-Bundesliga so gut ab wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Fast-Absteiger der Vorsaison kommt auf 25 Punkte und hat an Weihnachten einen beruhigenden Abstand von acht Zählern auf die Abstiegszone. Den entscheidenden Treffer erzielt Modeste. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Autofahrer, kommet zuhauf. In Nordhausen kann man über die Ferien umsonst parken. Eine Falle? Oder ein Beitrag zum Weihnachtsfrieden? Zum Artikel