NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in einem Impfzentrum in Düsseldorf.

Von Julia Bergmann

NRW zieht Frist für Booster-Impfung vor. Künftig ist eine Auffrischimpfung in Nordrhein-Westfalen bereits vier Wochen nach der zweiten Spritze möglich. Das Gesundheitsministerium verweist in seinem Erlass auf den Rat von Experten, aber die Entscheidung kommt für viele völlig überraschend. So sehr, dass sich das Gesundheitsministerium zur Klarstellung genötigt sieht: Vier Wochen Abstand seien nur die "Untergrenze", keinesfalls eine generelle Empfehlung. Zum Artikel

Alle Meldungen aus Deutschland: Die Inzidenz sinkt weiter - auf 375

Die Aggressivität der Corona-Proteste wächst. Pfefferspray und Schlagstöcke in Reutlingen, Angriffe auf Reporter in Leipzig, Festnahmen in Frankfurt am Main, Proteste im sächsischen Plauen, in Hamburg, Düsseldorf, Trier und Bayern, außerdem gezielt Drohungen gegen einzelne Politikerinnen und Politiker. Forschende warnen vor einer "Militarisierung eines kleinen, harten Kerns" der Impfgegner und Querdenker. Zum Artikel (SZ Plus)

Impfstoff für Kinder wird ausgeliefert. Nachdem die Stiko grünes Licht gegeben hat, rollt in dieser Woche die Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige an. 2,4 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer sollen ausgeliefert werden. Doch es herrscht noch immer Uneinigkeit darüber, wo Kinder geimpft werden sollen. Zum Artikel

Baerbock plädiert für schlagkräftigere EU-Außenpolitik. Die Krise durch den russischen Truppenaufmarsch nahe der Ukraine-Grenze dominiert das Außenministertreffen in Brüssel. Die neue deutsche Außenministerin will, so wie es der Koalitionsvertrag der Ampelregierung vorsieht, die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in der Außenpolitik abschaffen. Man dürfe sich nicht mit der "Summe des kleinsten gemeinsamen Nenners" zufriedengeben. Zum Artikel

In den USA tobt ein gefährlicher Streit der Gerichte. Der Supreme Court weigert sich, ein umstrittenes Gesetz aus Texas zu blockieren, das Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche praktisch unmöglich macht. Jetzt will Kalifornien mit dem gleichen juristischen Trick Waffen verbieten. Längst geht es in dem Streit zwischen konservativen und liberalen Richtern um mehr als das Recht auf Abtreibung - die Grundrechte sind in Gefahr. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Turnen: Missbrauchs-Opfer bekommen Millionen-Entschädigung. Hunderte Opfer des verurteilten Ex-Sportarztes Larry Nasser bekommen nach einem langen Rechtsstreit mit US-Sportverbänden zusammen 380 Millionen Dollar zugesprochen. Nasser hatte über Jahre US-Turnerinnen sexuell missbraucht. Darunter auch die Olympiasiegerinnen Simone Biles, Alexandra Raisman und McKayla Maroney. Zum Artikel

Warum 3000 Euro Monatsrente fast unmöglich zu erreichen sind. Was ist eigentlich die Höchstrente? Neue Zahlen der Rentenversicherung zeigen: Selbst Topverdiener unterschreiten die 3000-Euro-Marke oft deutlich. Viele Frauen, besonders in Westdeutschland, beziehen nur eine Mini-Rente. Zum Artikel (SZ Plus)

Sachsens letzter Goldgräber. Einer Frau rutscht der Ehering vom Finger, und sie kann ihn nicht mehr finden. 25 Jahre später tritt der Finder ans Tageslicht - ein Maulwurf. Zum Artikel