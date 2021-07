SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Anklage gegen Trump Organization wegen Betrugs erhoben. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen des Ex-Präsidenten unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und Dokumentenfälschung vor. Gewisse Leistungen für Angestellte sollen nicht richtig versteuert worden sein. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "umfangreichen und dreisten" System. Trump selbst ist nicht angeklagt, jedoch der Finanzchef seiner Firma. Zum Artikel (SZ Plus)

130 Staaten einigen sich auf globale Mindeststeuer. Diese sieht unter anderem vor, Unternehmen weltweit mit einem Mindestsatz von 15 Prozent zu besteuern. Die an dem Abkommen beteiligten Staaten machen nach OECD-Angaben etwa 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Allerdings bestehen immer mehr Länder auf Ausnahmeregeln, etwa osteuropäische Staaten für die Autoproduktion oder Großbritannien, das seine Banken bei der Regelung ausnehmen will. Zum Artikel

EXKLUSIV Der neue Steuertrick von Luxemburg. Seit den Lux-Leaks-Enthüllungen haben es Konzerne schwerer, mithilfe Luxemburgs weniger Steuern zu zahlen. Doch Recherchen zeigen jetzt: Findige Berater und luxemburgische Behörden haben offenbar einen Ausweg gefunden. Zum Artikel (SZ Plus)

USA setzen Hinrichtungen auf Bundesebene aus. Die Trump-Regierung hatte nach 17 Jahre wieder begonnen, zum Tode Verurteilte hinrichten zu lassen. Die Biden-Administration setzt das Moratorium nun wieder ein. Zunächst sollten alle Vorgehensweisen und Richtlinien überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Strafjustiz verfassungsgemäß, fair und menschlich handle. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Arztpraxen bekommen erstmals ausreichend Corona-Impfstoff. Bisher konnten die Bestellungen nicht erfüllt werden. Das ändere sich ab kommender Woche, sagt Kassenärzte-Chef Gassen. Denn die Praxen hätten mit bundesweit etwa 2,3 Millionen bestellten Dosen weniger angefordert als bereitstehen. Die Ferien in immer mehr Bundesländern machten sich bemerkbar und viele Menschen seien bereits geimpft worden. "Dennoch ist der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß." Zum Artikel

Doppelt geimpft und trotzdem gestorben. Fast die Hälfte der Covid-19-Toten, die sich in England mit der Delta-Variante infiziert hatten, war bereits doppelt geimpft. Das ist eher eine gute als eine schlechte Nachricht. Denn wenn der Anteil der Geimpften in einer Bevölkerung immer weiter steigt, werden unter den Infizierten und jenen mit schweren Verläufen anteilsmäßig immer mehr Geimpfte sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Minister, der sich nicht impfen lässt. Hubert Aiwanger möchte keinen Corona-Impfschutz. Damit wird eine Frage befeuert, die sich seit Beginn der Krise immer wieder aufdrängt: Nimmt der bayerische Wirtschaftsminister Corona wirklich ernst? Zum Artikel

Bester Dinge

Kassieren statt wegschmeißen. Wer in Thüringen ein defektes Gerät reparieren lässt, statt es zu entsorgen, erhält jetzt eine Belohnung. Zum Artikel