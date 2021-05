SZ am Morgen

Dem Entwurf des "Bundesmobilitätsgesetzes" zufolge soll die radikale Reduzierung der Verkehrstoten zum Gesetzesziel werden, ebenso wie eine Grundversorgung an Mobilität.

Was wichtig ist und wird.

Von Kathrin Müller-Lancé

Was wichtig ist

EXKLUSIV - Verkehrsclub fordert "Bundesmobilitätsgesetz". Die Experten wollen einen radikalen Umbau des deutschen Verkehrsrechts. Mit einem solchen Gesetz könnte das Verkehrsministerium selbst Klimaziele erlassen und einen einzuhaltenden Energiemix für den Sektor festlegen, etwa einen Anteil an grünem Strom. Außerdem sollte es Ziel des Gesetzes sein, die Verkehrstoten radikal zu reduzieren und eine Grundversorgung an Mobilität bereitzustellen. Zum Artikel

Wie glaubwürdig das Video von Protassewitsch ist. Nach seiner Festnahme meldet sich der belarussische Blogger Roman Protassewitsch mit einem Video - und einem Geständnis. Doch sein Vater ist sich sicher, dass sein Sohn nicht mehr frei reden konnte. Lukaschenkos Regime ist es inzwischen gelungen, die Opposition einzuschüchtern. Zu Demonstrationen wagt sich kaum mehr jemand auf die Straße, lediglich im Internet gibt es noch Protest. (SZ Plus) Zum Artikel

Staatsanwalt beruft Jury im Fall Trump ein. Die Ermittler in New York intensivieren ihre Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten. Der spricht von einer politischen motivierten "Hexenjagd". Trump wird vorgeworfen, falsche Angaben zu Krediten und Immobilienwerten gemacht zu haben. Außerdem soll er Frauen Schweigegeld bezahlt haben. Zum Artikel

Präsidentschaftswahl in Syrien: Assad steht bereits als Sieger fest. Syriens Machthaber amtiert seit dem Jahr 2000 und kandidiert nun erneut. Bei der Wahl an diesem Mittwoch sind zwei weitere Bewerber zugelassen, jedoch nur zum Schein. Eine echte Wahl haben die Menschen nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

RKI meldet erstmals seit Oktober bundesweite Inzidenz unter 50. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts liegt sie bei 46,8. Zuletzt hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Herbst unter 50 gelegen: am 20. Oktober. Die Stiko will die Impfung für 12- bis 15-Jährige offenbar nicht generell empfehlen. Zum Artikel

Hälfte der Erwachsenen in den USA voll geimpft. Unter den Senioren liegen die Zahlen noch höher: Etwa 85 Prozent der Menschen ab 65 Jahren haben mindestens eine Impfdosis bekommen, gut 74 Prozent in dieser Altersgruppe sind vollständig geimpft. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt die Quote der vollständig Geimpften bei gut 40 Prozent. Zum Artikel

Bester Dinge

Ein Bettchen im Büro. Studieren mit Kleinkind ist eine große Herausforderung - es sei denn, man hat das Glück, bei einem Professor wie Troy Littleton aus Massachusetts zu landen. Zum Artikel