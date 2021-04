Von Benedikt Peters

Die News zum Coronavirus

Steinmeier: "Rauft euch zusammen!" Der Bundespräsident rügt die Regierenden in seiner Fernsehansprache, die am Samstagabend ausgestrahlt wird: Ihr Streit und ihre Fehler hätten in der Pandemie zu einer Vertrauenskrise geführt. Zudem appelliert er an den Gemeinsinn aller Bürger. Zum Artikel

Bundesagentur will Arbeitslose impfen. Die dort beschäftigten Ärzte könnten sowohl bis zu 100 000 Mitarbeiter als auch den Jobsuchenden Impfungen anbieten. Das RKI meldet 18 129 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt: auf 131,4. Die Nachrichten aus Deutschland im Überblick. Zum Artikel

Astra Zeneca wird vom Lebensretter zum Ladenhüter. Die Impfkommission empfiehlt, bei einer Zweitimpfung auf Astra Zeneca zu verzichten. Es zeichnet sich ab: Von diesem Impfstoff wird es bald viel mehr geben, als man braucht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Was wichtig ist

EXKLUSIV - Sauters lukrative Doppelrolle. Der Politiker gerät erneut in Verdacht, Mandat und Geschäft miteinander verquickt zu haben. Als CSU-Abgeordneter setzte sich Sauter beim Büroleiter von Bayerns Ministerpräsident Söder für die Sonderzulassung eines Corona-Schnelltests ein. Nach der Freigabe des Tests durch das zuständige Bundesinstitut bat Sauter über die Kanzlei Gauweiler & Sauter die betreffende Firma mit 300 000 Euro Honorar zur Kasse. Zum Artikel

Autofahrer rammt Polizeisperre vor US-Kapitol. Am US-Kapitol in Washington sind zwei Polizisten bei einer Attacke mit einem Auto angefahren worden. Der Fahrer wurde erschossen, ein Polizist starb, ein weiterer wurde verletzt. Präsident Joe Biden lässt die Flaggen auf halbmast setzen. Zum Artikel

Biden sichert ukrainischem Amtskollegen US-Unterstützung zu. Das Weiße Haus wirft Russland nach Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine "anhaltende Aggression" im Donbass und auf der Krim vor. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen