Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Macron schließt die Schulen. Frankreich ist stolz, sie auch während der Pandemie lange nicht mehr geschlossen zu haben, doch nun zieht der Präsident die Notbremse. Die Schulen machen dicht und sollen erst vom 26. April an wieder schrittweise öffnen. An diesem Wochenende sollen landesweit harte Beschränkungen in Kraft treten. Wissenschaftler werfen Macron vor, zu spät reagiert zu haben. Zum Artikel

Laschet: Über die Ostertage über wirkungsvolle Maßnahmen nachdenken. Die gemeinsam beschlossene Osterruhe habe nicht funktioniert, sagt der CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Man müsse sich über weitere Schutzmechanismen Gedanken machen. Das Robert-Koch-Institut registriert 24 300 Neuinfektionen und 201 neue Todesfälle. Die Inzidenz liegt bei 134,2. Schnelltests sind laut RKI kein besonderer Grund für den Anstieg der Fallzahlen. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 hat einen Anteil von 88 Prozent in Deutschland erreicht. Zum Artikel

Neue Corona-Variante in Brasilien gefunden. Wissenschaftlern zufolge ähnelt sie der in Südafrika erstmals nachgewiesenen Mutation. In den USA gibt es Produktionsprobleme bei einer Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson. Einem Bericht zufolge geht es um 15 Millionen Dosen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Was wichtig ist

Biden stellt großes Infrastruktur-Programm vor. Der neue US-Präsident will in den kommenden acht Jahren mit zwei Billionen Dollar die maroden Straßen, Stromnetze und Brücken der USA sanieren. Da Biden versprochen hat, die enorme Staatsverschuldung nicht weiter aufzupusten, will er für die nächsten 15 Jahre Steuern erhöhen. Im Senat ist er auf die Hilfe der Republikaner angewiesen. Erste Reaktionen lassen allerdings darauf schließen, dass er wenig Entgegenkommen erwarten kann. Zum Artikel

Kremlgegner Nawalny tritt in Hungerstreik. Der russische Oppositionspolitiker ist in einem Straflager inhaftiert und fordert unter anderem bessere medizinische Versorgung. Nawalny leidet nach eigener Darstellung an schweren Rückenschmerzen, die in sein rechtes Bein ausstrahlen und dort zu Lähmungserscheinungen führen. Seine Anwälte und Ärzte befürchten, dass er das Bein verlieren könnte. Zum Artikel

Pro Sieben zeigt in Primetime die Schicht einer Pflegekraft. Joko und Klaas machen eine stundenlange Sondersendung, um auf den Pflegenotstand hinzuweisen. Zahlreiche Frauen und Männer aus Krankenhäusern und Altenheimen kommen außerdem zu Wort. Zum Artikel

DFB-Auswahl unterliegt in WM-Qualifikation Nordmazedonien. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert nach zwei Siegen überraschend die erste Niederlage in der Qualifikation für die WM in Katar im kommenden Jahr. Gegen Nordmazedonien verliert das DFB-Team in Duisburg 1:2 (0:1) und ist in der Gruppe J nun nur noch Dritter. Spitzenreiter ist überraschend Armenien. Zum Artikel