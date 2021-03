Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Immer mehr Staaten setzen Astra-Zeneca-Impfungen aus. Die Vergabe des Vakzins wird neben Deutschland unter anderem in Frankreich und Spanien gestoppt. Venezuela verweigert die Zulassung. Australien impft vorerst weiter damit. Die Europäische Arzneimittelbehörde will auf einer Sondersitzung am Donnerstag die vorliegenden Informationen zu Astra Zeneca bewerten. Weltärztepräsident Montgomery fürchtet einen Image-Schaden für das Vakzin. Es sei ein "eigentlich guter und wirksamer Impfstoff". Zum Artikel

Giffey fordert mehr Corona-Schnelltests in Schulen und Kitas. Kinder, Jugendliche und das Personal müssten sich ein- bis zweimal pro Woche testen können, fordert die Bundesfamilienministerin. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Was wichtig ist

In der AfD verschärft sich der Machtkampf. Keine andere Partei hat bei den Landtagswahlen so viele Stimmen eingebüßt wie die AfD. Besonders zu schaffen machen den Rechten interne Probleme. Sie sind zutiefst zerstritten zwischen dem Kurs von Parteichef Meuthen und dem gegnerischen Lager um die Bundestagsfraktionschefs Weidel und Gauland sowie Co-Parteichef Chrupalla. Während Meuthen die stramm Rechten in der AfD loswerden oder marginalisieren will, setzen seine Gegner auf eine Kooperation mit den Problemfällen. Zum Artikel

Erstmals amerikanische Ureinwohnerin an der Spitze des Innenministeriums. Eine Mehrheit des US-Senats bestätigt die Nominierung von Deb Haaland. Die 60 Jahre alte Demokratin aus dem Bundesstaat New Mexico gehört zum Stamm der Pueblo of Laguna. In ihren neuen Verantwortungsbereich im Kabinett von Biden fallen auch die Nationalparks sowie wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den rund 1,9 Millionen Ureinwohnern. Zum Artikel

Vatikan verbietet Segnung homosexueller Paare. Gleichgeschlechtliche Verbindungen würden nicht dem "göttlichen Willen" entsprechen, schreibt die Glaubenskongregation in Rom als Reaktion auf Diskussionen in Deutschland. Alle durchaus positiven Elemente homosexueller Partnerschaften, "die in sich betrachtet dennoch zu schätzen und hervorzuheben sind", rechtfertigten keine Segnung. Bischofskonferenz-Chef Georg Bätzing ist darüber "nicht glücklich". Zum Artikel

Intendant der Berliner Volksbühne tritt zurück. Das Theater hat erneut Ärger: Nachdem der Museumsmann Chris Dercon im April 2018 nach nur sieben Monaten im Amt wegen Misswirtschaft als Intendant wieder gehen musste, folgt nun der nächste vorzeitige Abgang. Klaus Dörr, Interimsintendant seit 2018, gibt sein Amt an diesem Dienstag auf. Einem Bericht zufolge werfen ihm mehrere Mitarbeiterinnen sexualisierte Übergriffe vor. Zum Artikel

Bester Dinge

Hilfe vom Großmeister. Ein junger Physiker scheitert am Integral eines Produktes zweier Epsilon-Tensoren mit drei Riemann-Tensoren. Warum nicht einfach mal einen der besten Mathematiker der Welt um Rat fragen? Zum Artikel