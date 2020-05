Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Fallzahlen in Brasilien steigen rasant. Das Gesundheitsministerium gibt 14 919 Neuinfektionen bekannt. Damit steigt die Zahl der registrierten Ansteckungen auf 233 142. Das ist das vierthöchste Niveau weltweit. Weitere Meldungen weltweit im Überblick Münchner Demo bleibt weitgehend friedlich. Die Demonstration gegen Corona-Beschränkungen ist auf der Münchner Theresienwiese am Samstag weitgehend friedlich zu Ende gegangen. Vereinzelt habe es Auseinandersetzungen gegeben, so die Polizei. Zum Bericht Bundesliga mit Geisterspielen gestartet. Die Borussia kommt gut vorbereitet aus der Corona-Pause zurück, Freiburg ärgert Leipzig erneut und Hertha liefert fast schon Blockbuster-Fußball. Die Bundesliga im Überblick

Wie sich die Krise finanzieren lässt. Die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wird teuer - dafür müssen wohl Steuerzahler aufkommen. Aber was ist mit Geldwäschern und Steuerbetrügern? Bastian Brinkmann, Jan Willmroth und Markus Zydra erklären, wo der Finanzminister Geld holen könnte. Zum Bericht

Litauen und Spanien gewinnen bei deutschen ESC-Ersatzshows. ARD und Pro Sieben bieten Trostsendungen zum Eurovision Song Contest an, in Sachen Humor scheitern beide Sender, schreibt Quentin Lichtblau. Zur Nachtkritik

Was wichtig wird

Vereidigung der neuen israelischen Regierung geplant. Der Termin ist bereits zweimal verschoben worden. Netanjahu hat sich mit seinem Rivalen Gantz, auf die Bildung einer Regierung mit Rotation im Amt des Ministerpräsidenten geeinigt. Mit 34 Ministerposten soll sie die größte Regierung der israelischen Geschichte werden.

Weitere Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen. In Berlin und Schwerin sind auch für Sonntag Demonstrationen gegen Kontakt- und Freiheitsbeschränkungen angekündigt. Mehr dazu

Frühstücksflocke

"Wisst ihr, wo bei euch der nächste Baum steht?" Mit solchen Fragen schickte Peter Lustig die Kinder der frühen Achtziger vor die Tür - eine Linde suchen, um sie zu schützen. Nun wird "Löwenzahn" 40 und wirkt doch erstaunlich frisch. Von Holger Gertz