Klimagipfel endet ohne entscheidenden Beschluss. Bis Sonntag verhandeln die Staaten in Antalya, aber eine gemeinsame Linie finden sie nicht. Am Ende stellen sich die Europäer gegen eine Erklärung, in der noch nicht einmal die Wurzel des Klimaproblems erwähnt wird. Zum Artikel

Drohnen-Attacke in der Ostsee löst Sicherheitsdebatte in Deutschland aus. Das russische Schiff brennt fast die ganze Nacht. Finnland vermutet dahinter die Ukraine. Auch in Deutschland löst der Vorfall große Sorgen um die Sicherheit aus - die Lage im Ostseeraum wird immer angespannter. Zum Artikel

Söder macht Druck bei Reformen. Nach der Einigung bei der Stromsteuer kommt der bayerische Ministerpräsident mit einem Vorstoß zum Ausgleich der kalten Progression. Auch bei der Rentenreform soll es schneller gehen. Zum Artikel

Gouverneur verurteilt ICE-Festnahmen am Flughafen: „Vollkommen außer Kontrolle“. ICE-Mitarbeiter hatten zwei Menschen auf einer Fluggastbrücke an einem Flughafen bei Seattle aufgegriffen. Demokrat Bob Ferguson ist entsetzt. Zum Newsblog zur US-Politik

Sogar für Kakteen wird es zu trocken. Ein internationales Forscherteam zeigt: Zahlreiche Kakteenarten könnten durch extreme Dürren große Teile ihres Lebensraums verlieren. Zum Artikel

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