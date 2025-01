Was heute wichtig war

Chinas Wirtschaft exportierte 2024 so viel wie noch nie. Insgesamt verließen Waren im Wert von umgerechnet 3,58 Billionen US-Dollar das Land, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr laut Zahlen der chinesischen Zollbehörde. Die Importe hingegen legten im Vergleich kaum zu. Herauskommt ein Handelsbilanzüberschuss von 992 Milliarden US-Dollar. In China belasten die Überkapazitäten den Markt. Zum Artikel (SZ Plus)