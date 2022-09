Von Tobias Bug

Was heute wichtig ist

Chilenen lehnen neue Verfassung ab. Wäre der Vorschlag angenommen worden, hätte Chile eine der progressivsten Verfassungen der Welt bekommen, mit besonderen Rechten für Minderheiten und einer festgeschriebenen Frauenquote von 50 Prozent für viele öffentliche Ämter. Doch vielen Chilenen geht das zu weit. Eine überwältigende Mehrheit hat sich gegen den Entwurf ausgesprochen: Fast 62 Prozent der Wähler lehnten ihn ab, nur 38 Prozent stimmten dafür. Zum Artikel

Konflikt im Süden Chiles: Das Volk der Mapuche kämpft gegen den Staat, die Frostkonzerne und die weißen Siedler (SZ Plus)

Mindestens zehn Tote und 15 Verletzte bei Messerangriffen in Kanada. In der Provinz Saskatchewan werden Dutzende Menschen an mindestens 13 Tatorten attackiert. Ein Motiv nennt die Polizei noch nicht. Einige Opfer seien offenbar gezielt angegriffen worden, andere wahllos. Nach zwei Verdächtigen wird gefahndet, sie sollen Stunden nach den Angriffen in einer Ortschaft 300 Kilometer weiter gesehen worden seien. Zum Artikel

Britische Tories verkünden Johnson-Nachfolge. Der britische Premierminister hält an diesem Montag seine Abschiedsrede, danach wird er Königin Elizabeth II. um seine Entlassung bitten. Als Favoritin für die Nachfolge an der Spitze der Konservativen Partei und der Regierung gilt die derzeitige Außenministerin Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Sunak liegt. Johnson hinterlässt ein Land im freien Fall. Trotzdem preisen ihn seine Anhänger als erfolgreichsten Politiker seiner Generation. Angeblich rechnet er aber bereits mit seiner Rückkehr an die Macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Neues Entlastungspaket für einen ruhigen Winter. SPD, Grüne und FDP muten sich gegenseitig politische Scheußlichkeiten zu und testen ihre Kompromissbereitschaft. Das neue Hilfspaket wird dabei getragen von einer gemeinsamen Überzeugung: Die Zeiten werden hart. 65 Milliarden Euro will die Bundesregierung aufbringen, um zu verhindern, dass die Bundesrepublik Deutschland wegen des Kriegs in der Ukraine in eine Rezession stürzt. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen soll geholfen werden, exorbitante Strom- und Heizungsrechnungen zu begleichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Wunde des 5. September. Der 5. September 1972 ist in die Geschichte Olympias und Münchens eingegangen, in die der Bundesrepublik und Bayerns. Weltweit erinnert man sich an den Überfall des palästinensischen Terror-Kommandos auf Israels Olympia-Mannschaft, an dessen Ende elf Israelis, ein bayerischer Polizist und fünf der acht Terroristen tot waren. Nur in Deutschland erinnert man sich lieber nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess zum Nizza-Attentat von 2016 beginnt. Sechs Jahre nach dem Attentat auf der Strandpromenade der Mittelmeerstadt müssen sich in Paris acht mutmaßliche Unterstützer des Täters verantworten. Die Polizei erschoss den Täter damals noch an Ort und Stelle am Steuer des Lkw. Die Angst vor dem Terror beschäftigt das Land noch immer. Zum Artikel

Ukraine meldet Geländegewinne im Süden und Osten. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew im Gebiet Cherson die Ortschaft Wyssokopillja von der russischen Besatzung befreit. Außerdem sollen sie die Ortschaft Oserne im Gebiet Donezk zurückerobert haben. In seiner Videobotschaft bekräftigt der ukrainische Präsident Selenskij erneut das Ziel einer Rückeroberung der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Zum Liveblog

Deutschland holt dritten Sieg bei Basketball-EM. Die Nationalmannschaft ringt Litauen in einem nervenaufreibenden Spiel nach zweimaliger Verlängerung mit 109:107 nieder und steht endgültig im Kreis der Medaillenfavoriten. Nach einem technischen Foul gegen Deutschland hatten die Referees den fälligen Freiwurf vergessen, aber ein Einspruch der Litauer bleibt erfolglos. Am Dienstag geht es für Deutschland gegen Europameister Slowenien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Sanft geweckt. Tee oder Kaffee trinken? Ist keine Grundsatzentscheidung mehr. Denn beides, haben Forscher herausgefunden, beugt Krankheiten vor. Zum Artikel