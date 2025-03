Trumps Leute planten Luftschläge in einem ungesicherten Chat. Die höchste Riege der US-Regierung bespricht militärische Geheimnisse über Angriffe auf die Huthi-Rebellen in einer Signal-Chatgruppe. Die Männer übersehen dabei, dass sie einen Journalisten eingeladen haben: den Chefredakteur des Magazins The Atlantic. Das Team des Präsidenten versucht, die Panne umzudeuten in einen Beleg für „wohlüberlegte Koordination“. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zu den USA: Demokraten reagieren entsetzt auf Chatpanne zu Luftschlägen

EXKLUSIV EU will Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen drastisch verringern. Um diesem Ziel näherzukommen, hat die Kommission 47 Rohstoff-Projekte in 13 Mitgliedstaaten ausgewählt, die öffentlich gefördert werden sollen. Für die Projekte soll es vereinfachte Genehmigungsverfahren, Fördermittel in Milliardenhöhe und einen leichteren Zugang zu Finanzierung geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess gegen Daniela Klette beginnt. Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin steht von diesem Dienstag an in Celle vor Gericht. In dem Verfahren geht es um ihr Leben im Untergrund zusammen mit zwei Gesinnungsgenossen: Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, die beide auf der Flucht sind. Der 66-Jährigen werden versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz und 13 Raubüberfälle vorgeworfen. Zum Artikel

Neuer Bundestag

Der Bundestag tritt erstmals zusammen, Scholz wird entlassen. In Berlin konstituiert sich das neue Parlament und wählt ein Präsidium. Später bekommen der Kanzler und seine Minister vom Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkunden, geschäftsführend bleiben sie aber im Amt. Ein Überblick über den Tag. Zum Liveblog

Was anders wird im neuen Bundestag. Wer ist der jüngste Abgeordnete, warum gibt es Streit über Gauland? Wie groß ist der Frauenanteil, welche Berufe sind kaum repräsentiert? Und wie wird das Präsidium aussehen? Details zum neuen Bundestag. Zum Artikel (SZ Plus)

Grünen-Fraktionschefinnen bestätigt, Nouripour soll Parlamentsvize werden. Dröge und Haßelmann werden von der Grünen-Fraktion wieder an deren Spitze gewählt. Gegenkandidaten gibt es keine. Härter umkämpft ist der Posten des Bundestagsvizepräsidenten, bei dem sich der ehemalige Parteichef gegen Amtsinhaberin Göring-Eckhardt und die bisherige Kulturstaatsministerin Roth durchsetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen