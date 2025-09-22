Gedenkfeier für erschossenen Charlie Kirk. US-Präsident Trump, sein Kabinett und Vertraute würdigen vor Zehntausenden Zuschauern in einem Footballstadion im Bundesstaat Arizona den ermordeten Influencer. Viele Reden bei dieser politischen Messe klingen scharf. Versöhnliche Worte findet hauptsächlich die Witwe Erika Kirk. Sie sagt, dass sie dem Mörder ihres Mannes vergibt. Zum Artikel (SZ Plus)

Massenproteste in Brasilien gegen Amnestie-Pläne für Bolsonaro. In São Paulo, Rio de Janeiro und anderen Städten gehen Zehntausende auf die Straße. Sie wehren sich gegen ein geplantes Amnestiegesetz, das dem verurteilten Ex-Präsidenten helfen könnte. Der 70-Jährige wurde vor wenigen Tagen wegen eines Putschversuches nach seiner Wahlniederlage 2022 zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Zum Artikel

EXKLUSIV: SPD macht Druck auf Gesundheitsministerin Warken wegen Kassenfinanzen. Werden die gesetzlichen Krankenkassen im Januar noch teurer? Die SPD nimmt die CDU-Ministerin in die Pflicht, das zu verhindern. „Frau Warken ist gefordert, nicht den vermeintlich einfachen Weg über Leistungskürzungen, Privatisierungen und Belastung der Versicherten zu gehen“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland steht vor einer schwierigen Woche bei den Vereinten Nationen. An diesem Montag wird eine Konferenz über die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina beraten. Die Bundesregierung lehnt eine Anerkennung Palästinas ab und gehört damit zu einer kleiner werdenden Minderheit. Aber Deutschland will einen Sitz im Sicherheitsrat und braucht dafür eine große Mehrheit. Grünen-Chefin Brantner kritisiert das Fehlen von Kanzler Merz bei der UN-Generalversammlung. Zum Artikel

EXKLUSIV: Pharmamanager sieht Deutschlands Medikamentenversorgung in Gefahr. Es drohten erhebliche Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten, sagt Andreas Burkhardt, Deutschland-Chef des israelischen Konzerns Teva und Chef des Verbandes Pro Generika. „Wenn ein Steinchen kippt, ist dieses Land ein halbes Jahr ohne Versorgung“, mahnt er. Die Abhängigkeit von China bei generischen Medikamenten sei „hoch“. Zum Interview (SZ Plus)

